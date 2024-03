Av: Terje Olsen og Leif Lysvik, kommunestyrerepresentanter for AP

«Steinrik på bemanningskrise». Vi referer til oppslag i Nordlys for ei uke sida. Vi bruker kommunale velferdsbudsjetter etablert av og for fellesskap til å bygge store private formuer til eiere av bemanningsbyråer. Vi leser videre at bemanningsbyrået på to år har bygget ei privat formue på 50 millioner på tjenester knytta til ventelistegarantier.

Byrået har etablert seg på flere steder i vår region og skal visstnok etablere seg også her i Harstad. Bemanningsbyrået frister med høyere lønninger. Slik kan en friste helsepersonell, slik kan en bygge private formue til eieren, og slik kan en tappe kommunale budsjett

Vi forstår at det kan være fristende å forlate arbeidsplasser i det offentlige, og heller takke ja til ei høyere lønn i bytte mot jobb i bemanningsbyrå, selv om det innebærer at en må være på alerten til å dra dit bemanningsbyrået ønsker at en skal arbeid.

Samtidig sliter kommunene med helse- og omsorgskostnadene og sykehusene må gjennom store effektiviseringsrunder fordi vi må ha nok penger til å betale bemanningsbyråene. Av prisen det offentlige må betale går cirka to tredeler til selskapene, mens bare en tredel går til vikaren.

Det er ikke mulig å bebreide de som har en forretningsideen og som løser et problem for oss. Men det gjør skikkelig vondt i hjertet når store summer går ut av helse- og omsorgsbudsjettene og omdannes til private formuer.

Mesteparten av pengene i kommune, fylkeskommune og stat har vært benyttet til og bør fortsatt benyttes til å beholde og videreutvikle en av verdens beste velferdsstater. Omfattende ebruk av bemanningsbyråer er en fare for den velferdsstaten som det er brei politisk enighet om. Og de som blir skadelidende er de som har behov for offentlige velferdstjenester.

Bemanningsbyråenes økonomiske profil torpederer vår evne til å sikre gode og trygge helse og omsorgstjenester for eldre i kommunen gjennom fellesskapets budsjetter. Kommunens økonomi blir berørt på en måte som også kan berøre andre oppgaver vi skal løse for eksempel skole, barnehage, veier osv.

Dette er en av grunnene til at vi i Harstad har bedt om en gjennomgang av vakt- og turnussystemene. Og en mulig etablering av en egen vikarpool i kommunal regi.

Vi må finne løsninger som gjør at vi kan drifte institusjoner og hjemmesykepleie uten å kjøpe høyt prissatte tjenester fra bemanningsbyråer!