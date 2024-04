Skrevet av: Kai A. Hanssen, sportsentusiast fra Harstad

Det diskuteres flittig om nye idrettsanlegg her i byen. Ingenting er bedre. Tilrettelegging for fysisk aktivitet for barn og voksne er viktig, spesielt når man ser hvordan levevanene har utviklet seg de senere år. Helsevesenet har nok av utfordringer.

Idretten har ikke bare det sosiale aspekter som andre foreninger. Fysisk aktivitet er med å skape god fysisk og psykisk helse. Derfor er det gledelig at idrettsanlegg for mindre sporter også begynner å bli prioritert.

Hvordan skal små idrettsgrener vokse hvis de ikke har anlegg og tilgjengelighet. Vi trenger et større mangfold her i byen. På den måten kan man mye lettere beholde barn og ungdom i idretten, også når de blir voksne.

Med den nye turnhallen til høsten vil Harstad Turnforening få oppdaterte fasiliteter som ligger klar til bruk. Det spares tid på å flytte alle apparater slik som nå i Harstadhallen. Turn må vel kunne sies være den mest allsidige idretten som finnes. I hallen vil det også bli plass for kampsport, motorikkrom, gymsal med godkjente mål for volleyball, styrke- og trimrom.

Harstad Skøyteklubb får sitt velfortjente kunstisanlegg med ny ismaskin og nytt garasjeanlegg. En klubb som har blitt tappet for medlemmer og rekruttering etter problemer med islegging som det nye vinterklimaet har årsaket. I tillegg har klubben hatt for dårlig utstyr. Harstad Ishockeyklubb (ja den finnes) vil få mulighet til å trene på normal spilleflate.

Ellers må det nevnes at utenom treningstider for klubbene vil banen være tilgjengelig for allmenheten. Lek og trening på skøyter er en fantastisk måte å lære motoriske ferdigheter.

Når det derimot gjelder ønsket om tak over denne kunstisbanen, håper jeg det er flere enn kommunen som setter bremsene på. Her må de involverte parter være jordnære og framtidsretta.

Jeg tenker ikke bare på alle naboer som vil rase på grunn av en diger koloss øverst i boligfeltet og de parkeringsproblemer som vil oppstå. En hall vil egentlig bare gagne skøyteklubben på sikt ved å få inneforhold. Skulle ishockeyklubben vokse og bli populær som i Narvik, må det bygges en egen ishockeyhall med plass til tribuner og egnede garderobeforhold. Verdt å nevne her er at det er ishockeyfeber i nabobyen nå, Arctic Eagles Narvik Hockey har rykka opp til EHL (Elitehockeyligaen). Etter å ha trent utendørs og spilt sine hjemmekamper i Sverige, fikk de sin ishall i 2010.

Nordsia skole vil også få sin idrettshall for enkelte innendørsidretter når den står klar. En sak er å få tilgang til hall, en annen er å få nok treningstimer for de enkelte lag og aldersgrupper. Så haller kan det ikke bli nok av.

Er det en liten idrettsgren som har blitt alt for dårlig prioritert i denne byen, så må det være innebandy. Nicolai Christensen, Tom Larsborg Bakken og Ketil Thomassen startet i en gymsal og stiftet Heggen Oilers i 1992. Klubben heter nå Harstad Innebandyklubb (HIBK). Disse tre sammen med andre i styre og stell står fortsatt på frivillig for å gjøre Harstads innbyggere stolte over å kunne ha byens eneste eliteserielag, noe de har klart i flere år. Det må heller ikke glømmes at klubben har 2. lag, damelag, U19-lag og mikro/mini (tilbud for barn mellom 5-10 år). Når man ser herrelaget sin status skulle man tro at langt flere spiller innebandy i byen. Men det blir vanskelig når det ikke finnes nok med treningstimer tilgjengelig. Harstadhallen er i realiteten eneste hallen som kan disponeres.

Utstyr som mål og ikke minst vanter som brukes til trening og kamp blir jo helt håpløst å flytte mellom hallene og det trengs også oppbevaringsplass. At vi som tilskuere må sitte i en kald hall på en hard plaststol eller murtrapp, får så være. Hallen er heller ikke konstruert for å se innebandy. Kanskje ikke så rart siden hallen ble bygd i 1976 og innebandy først fikk tilgang til idrettshaller av Norges Idrettsforbund i 1991.

Alt dette blir glemt med den euforiske og elektriske stemningen som HIBK skaper i hallen. Så lenge alle får plass foreløpig, så har nok de fleste innfunnet seg med at ny publikumshall ligger langt fram i tid.

Når turnforeningen nå flytter sin aktivitet ut av hallen til høsten håper jeg virkelig HIBK får sin etterlengtede førsteprioritet til hallen. Men når jeg leser at Griffen Basketballklubb vil tilbake dit, blir jeg bekymret. Basketball har ikke vært spilt der på over et år siden kurvene er uforsvarlige å bruke. Festeanordningen er i taket for de nedsenkbare kurvene. Det er disse man er redd for kan rase ned når spillerne hopper opp og henger seg i kurven for å treffe, altså dunke som det kalles. Seriøse forsøk har vært gjort for å undersøke saken.

Konklusjonen er at det er uforsvarlig å gå under det gamle taket uten å måtte rive deler av det. Det vil koste mye. Alternativet er gulvmonterte og flyttbare stativ. Problemet blir lagerplass og dessuten er det usikkert om underlaget som er parkett, tåler belastningen. Nei, det får holde med kostnader til bøtter som vaktmesteren må plassere rundt når det drypper fra det lekke taket. Det blir lagt til rette for å dunke i Seljestadhallen og den kommende Nordsia skole. Selv om underlaget er mer belastende der for spillere som hopper mye, må det holde. I mellomtiden får de ikke være så aggressive mot de kurvene som finns der de trener nå.

La oss leve på de gode minnene Harstad Vikings skapte i Harstadhallen.

Skal innebandyklubben klare å holde seg i Eliteserien og snart hamle opp med de tre beste lagene i Norge, må følgende skje: Klubben må få flere treningstimer til disposisjon for alle lagene. Eneste måten for å holde oppe god rekrutering for jenter som for gutter og for å øke nivået på dame- og herrelaget. I tillegg kan man ikke stenge hallen under hele skolens sommerferie, noe jeg ble sjokkert over når jeg fikk vite. Det er jo den viktigste treningsperioden da sesongen starter tidlig i september. Utendørs finnes ingen baner å trene på.

Narviks ordfører er i fyr og flamme etter byens opprykk i ishockey, håper i det minste en gnist ble tent hos vår ordfører etter at hun overværte en innebandykamp med Elitelaget i vinter.

La meg be:

Kjære Harstad kommune, den allmektige, Harstadhallens skaper.

Åpne din dør og slipp inn byens eneste eliteserielag, senest 1. august i skoleferien.

Slik at Harstads befolkning fortsatt kan bli frelst og ha tro på noe enda større.

Vi lengter etter ny kongepokal og den stolthet det vil medføre.

Harstad kommune, hør min bønn!

Amen.