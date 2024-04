Skrevet av: Even Aronsen, gruppeleder Harstad Venstre, Lisa Furnesvik, leder Harstad Venstre.

De siste årene har det vært mye debatt om Harstad-skolen. Mye av debatten har handlet om bygningsmasse og de fysiske rammene for skolen. Harstad Venstre har vært tydelig på sine standpunkt i den saken. Vi har jobbet for ny skole på nordsiden. Vi har også kjempet for å få til på plass ny rødskole på Seljestad, og Venstre anerkjenner at det også er svært dårlige forhold i Kanebogen.

Fram til skolestruktur-saken kommer til behandling, er alle disse sakene satt på vent. Samtidig er det flere utfordringer i skolen, og for Venstre er det nå viktig å rette innsatsen til det som foregår innenfor dørene. Det som berører lærernes arbeidsvilkår og elevenes skolehverdag.

Oftere og oftere kan man lese om lærere som slutter i jobben. For Harstad Venstre har det vært viktig å møte og snakke med flere av dem. For mange lærere som mister motivasjonen til å stå i klasserommet. Samtidig er det for mange elever som mister lysten til å lære. Hver for seg er det to store utfordringer, sammen kan man anse det som en varslet katastrofe. Derfor er vi nødt til å sette inn tiltak.

Det er behov for både kortsiktige, men også langsiktige tiltak. Det første er å klare beholde lærerne i skolen. Vi har mange dyktige lærere i skolen, som ønsker å gjøre en god jobb. Da er vi nødt til å se på problemstillinger som lærertetthet, arbeidsbetingelser og rammene for jobben som skal gjøres i klasserommet.

Læreren må ha en tydelig arbeidsbeskrivelse som gjør at de kan fokusere på det de gjør best – nemlig å undervise. Læreren må få lov til å være sjefen i klasserommet. For å få det til, trenger de nok tid til å forberede undervisningen. Lærerne må også få mer tid til å følge opp elevenes faglige utvikling.

Når lærere får flere og flere arbeidsoppgaver som dreier seg om andre oppgaver enn å følge opp elevene sine og undervise, beveger vi oss i feil retning. Lærere må få mulighet til å følge opp elevene sine. Alle elever har rett til tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Dette må gjelde både de som har lærevansker, men også de som har høyt læringspotensial. Da må læreren sin arbeidsbeskrivelse være tydelig på at deres jobb skal gjelde det de kan best – nemlig å undervise.

Det er også behov for flere yrkesgrupper har også en plass i skolen. Venstre har snakket om «laget rundt eleven». Det omfatter spesielt læreren, men også miljøarbeidere, miljøterapeuter og helsesykepleiere som kan gjøre en viktig jobb for elevenes skolemiljø. Voksenpersoner som kan bidra til at alle elever får en positiv skolehverdag, og som kan gi veiledning, råd og hjelp hvis skolehverdagen for enkelte blir for krevende. Ved å få inn flere profesjoner og yrkesgrupper vil man også avlaste læreren.

I budsjettbehandlingen for Harstad kommune har Venstre foreslått å øke antallet voksenpersoner i skolen. Både ved å unngå nedskjæring av lærerstillinger, men også ved å opprette flere stillinger for miljøterapeuter. Et nedtrekk i elevantall har ikke nødvendigvis en betydning for nedtrekk av antall klasser – da kan ikke løsningen være å redusere lærerstillinger. Diskusjonen burde heller handle om hvordan vi kan gjøre klassestørrelsene mindre.

Harstad Venstre er glade for at det gis stort rom for lærere å ta videreutdanning og kompetanseheving. Som et langsiktig tiltak, er det viktig å holde fast på dette. Man må også se på flere muligheter for karrierestiger i skolevesenet, slik at man er motivert til å stå i læreryrket livet ut.

Venstre ser på situasjonen i Harstad-skolen med stort alvor. Kunnskap og tidlig innsats er det som skal sikre barna våre like muligheter. Lærerne har en av de viktigste jobbene i dagens samfunn. Det er de som skal gi barna våre kunnskapen og verktøyene de trenger for å bli robuste individer. Da må vi klare å både beholde lærere, rekruttere flere og ikke minst hente tilbake de som har lett etter lykke andre steder.

Harstad Venstre vil jobbe videre for gode arbeidsbetingelser i form av høyere lærertetthet, et godt støttenettverk, tydelige arbeidsoppgaver, mer tid til forberedelse og færre undervisningstimer i uken, slik at læreryrket blir attraktivt og bærekraftig for et helt yrkesliv. God ledelse er også vesentlig for at man skal lykkes.

Dette er alle tiltak som vi kan gjøre lokalt. Nå må vi brette opp ermene og sette i gang.