Av: Leif Erik Storø, har sendt følgende brev til den Israelske ambassaden.

Jeg er etnisk norsk på alle måter, både genetisk og kulturelt.

Jeg har behov for, fordi jeg ikke finner noen annen kanal for det eller medium for det, å uttrykke hvor mye jeg fordømmer dere israelere for det dere har gjort mot et folk gjennom mange årtier og for de mord dere nå gjør på familier og folk, barn i Gaza.

Dere har tatt dere til rette helt siden starten i 1948, stadig gjort grusomme skjendige handlinger mot et folk som knapt har hatt mulighet til å forsvare seg, dere har okkupert mer land enn det FN pakten sa dere kunne, og dere forholder dere til palestinerne som om de skulle være et mindreverdig folk, en «rase» som ligger langt under dere jøder i verdi.

Ja, dere får meg til å tenke at kanskje er det folkegrupper som er mindre mennesker og som ikke følger normale etiske normer for sameksistens og derfor må hindres i å kunne komme til uttrykk. Slik som nazistene og nazismen.

Det er forferdelig hva dere gjør nå i Gaza. Det kan kalles et folkemord. Sykehus, sykebiler, skoler er et mål for deres skjendige handlinger.

Det er slik at jeg føler skam over å det å være menneske, det å sitte å se på TV hvordan dere utjevner byer, tilfluktssteder for mennesker som ikke har noen steder å gjemme seg eller gå til. De er i verdens tetteste befolkede område som er skapt av dere israelere og satt under et bomberegn som sendes ut kontinuerlig, av dere. innesperret uten mat, vann, strøm, drivstoff medisiner og legehjelp.

Dere burde kollektivt skamme dere, også dere kloke folk på Israels ambassade i Norge.

Dette er en stor skam for hele menneskeheten.