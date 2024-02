Av: Ranveig Lind

Det er veldig interessant at det er søkelys på et mer fotgjenger-vennlig sentrum. Og klart at det blir flere folk på fortau og gatelangs dersom bilparkering fjernes. Men det er liksom litt latterlig at man begynner med parkering gatelangs istedenfor å ta fotgjengere på alvor i alle andre planlegginger og utbygginger kommunen har gjort og gjør. Akkurat slik det er nå i Harstad, og slik har det vært lenge, så er ikke fotgjengere prioritert i det hele tatt. Og det er kanskje best at man ikke beveger seg så mye til fots?

Jeg har lurt litt på om kommunen venter på at alle utbygginger og omreguleringer må bli ferdige før fotgjengere kommer på agendaen. Det var svaret jeg fikk fra kommunen i 2022, at når byggearbeidene i sentrum er ferdig, vil det meste være på plass. Vel, kommer man kjørende inn i Storgata fra sør, er det ett lyskryss eller to for trygg kryssing. De fleste andre steder er det ikke skiltet for fotgjengerovergang, og stripene i asfalten som males om våren, møter vinteren i nedslitt tilstand og resten blir borte under snøen. Man må vite at her er det en fotgjenger-overgang. Kanskje alle slike vinter-umerkede overganger skulle males i glade regnbuefarger og helst med refleks-lysende maling som glimtvis kunne flashe opp gjennom snø og is?

I tillegg er det steder der fotgjengere krysser veiene av gammel vane der det ikke er overgang, men opplagt burde være det, som ved Thon-hotellet ved kaikanten. Deres gjester krysser veien for å finne parkerte biler, og folk som bor utover odden og vi som jobber på UiT, vi krysser også veien der. Men verst er det for fotgjengere i sentrumskjernen. Kommer du fra torget og skal til Alti-senteret, hvor skal du gå da? Jo, midt mellom parkerte biler i sørveggen av bussterminalen. Bilene er parkert klint inn i veggen, istedenfor at et par meter med avgrenset område trygt for ryggende biler, kunne vært forbeholdt gående. Tror det finnes halvmeterhøye steiner til den slags trygg avgrensning. Men man kan heldigvis krysse bilveien over til Alti trygt på lysregulert fotgjengerovergang, og det er bra.

Forholdene utenfor Alti-senteret derimot, er risikosport for fotgjengere. Mørk og hullete grusplass for parkerte biler og mellom dem bilvei til hurtigbåtene og ikke avgrenset og belyst for gående. Se for dere en 2-3 åring her…. Synlig? Neppe! Etter min mening er det ren flaks at det har gått bra så langt! Jeg foreslo for kommunen at istedenfor å gå mellom parkerte biler også her, så kunne man lage et midlertidig fortau ved trærne langs hovedveien i retning neste lyskryss, ved gågata opp til torget. Mens man venter på ny reguleringsplan… Rimelig og trafikksikkert for alle som bor i bydelen langs sjøen, eller jobber og studerer ved UiT i retning nordover. Og ikke minst for alle som skal til og fra hurtigbåtene.

Jeg fikk ikke svar på denne henvendelsen heller. Vel, det er en del å ta fatt på i Harstad for å sikre forholdene for fotgjengere, før gateparkering fjernes.