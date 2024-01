Skrevet av: Arvid Eliseussen.

«Harstad byr på uforglemmelige naturopplevelser, en majestetisk skjærgård, kulinarisk genuinitet og attraksjoner i verdensklasse.»! Ja, intet mindre!

Dette er utsagn som nylig ble referert av aktørene i Harstad Tidendes «Tett på».

Og – utsagnene er ikke om Tromsø-regionen eller Lofoten, men – hold dere fast – men er reklamen om Harstad! Det står altså ikke på svulmende utsagn at reiselivet i Harstad ligger nede med brukket rygg, mens det formelig svulmer over både nord og sør for «en majestetisk skjærgård og attraksjoner i verdensklasse».

Skal man le eller gråte?

Som gammel aktør i reiselivet, ja, så «gråter» jeg for de nærmere 1.000 arbeidsplassene her i regionen som hadde fortjent en bedre skjebne enn svulmende reklame. Jeg har snakket om ett tiltak til det kjedsommelige:

Få øylandsruta mellom Harstad og Senja igjen opp å stå, da har man iallfall veikontakt med de blomstrende turistdestinasjoner – Tromsø–Senja–Lofoten.

Hva venter man på? Hvem har handlekraften? En majestetisk skjærgård (i det minste) venter! Kua dør, mens gresset gror!