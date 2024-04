Skrevet av: Lise Selnes, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning.

Opptakssystemet til høyere utdanning har over mange år utviklet seg til å bli et urettferdig system som holder motiverte ungdom utenfor uforholdsmessig lenge ut av utdanning. Nå har Ap/Sp-regjeringa lagt fram et nytt forslag som er mer rettferdig, og som vil gjøre at unge raskere kan komme inn på den utdanningen de ønsker.

For det første vil vi fjerne nesten alle tilleggspoengene, fordi vi ikke ønsker at folk skal bruke år etter år på å samle poeng. Vi vil avvikle tilleggspoeng for alder, høyere utdanning, fagskole, folkehøgskole og språkfag. Bare førstegangstjeneste og realfagspoeng skal nå gi tilleggspoeng. Det betyr at antall poeng det er mulig å samle går fra 14 poeng til 3 poeng i fremtiden.

For det andre skal ikke en dårlig dag på eksamen avgjøre om du kommer inn på drømmestudiet eller ikke. Vi vil derfor fortsatt gi folk mulighet til å ta opp, og forbedre karakterene sine fra videregående skole.

For det tredje ønsker vi bedre kjønnsbalanse i studier med veldig skjev kjønnsfordeling. Derfor erstatter vi dagens kjønnspoeng med kjønnskvoter, som vil være mer treffsikkert for å sikre likestilling. Vi trenger mannlige psykologer og sykepleiere, like mye som vi trenger kvinnelige byggingeniører og IT-eksperter.

Det siste viktige grepet som gjøres, er å fjerne karakterkravene på sykepleierutdanninga. Det er godt kjent at samfunnet mangler tusenvis av sykepleiere. Samtidig stenges mange motiverte og erfarne søkere ut av sykepleierstudiet på grunn av en dårlig norsk- eller mattekarakter. Derfor er det bra for både samfunnet og den enkelte at det særegne karakterkravet for sykepleierutdanningene nå foreslås fjernet.

Håpet er at disse foreslåtte endringene får bred støtte i Stortinget, slik at vi får et mer rettferdig og forutsigbart opptakssystem hvor flest mulig raskt kan komme i gang med utdanningen sin.