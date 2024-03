Av: Evenes Høyre

Det pågår en storstilt utbygging i Nord-Norge, en historisk satsing på samferdsel i et av de mest befolkningsrike regionene i nord. Hålogalandsveien ble planlagt på rekordtid, med alle sine 128 kilometer. Veien ble vedtatt i 2017 og tverrpolitisk samarbeid har vist sentrale myndigheter at området er både viktig og riktig å satse på. Det gode arbeidet gav resultater!

Størstedelen av den vedtatte Hålogalandsveien er nå igangsatt utbygging av, etter et vedtak som sikret finansiering i 2021. Her fremkom det at hele 82 km vei skal fullføres. Vi vil om få år se en bo- og arbeidsmarkedsregion som byr på store muligheter for positiv vekst. Dette gagner ikke bare regionen, men landet som helhet.

Men det er et faktum at ikke alle delene av den vedtatte veien skal bygges i denne omgangen.

Det mye omtalte flyplasskrysset ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes tilhører en av parsellene som ikke er med i dagens utbygging. «Krysset» trenger utbedringer, både som strakstiltak for å umiddelbart bøte på trafikkfaren vi ser der daglig, men også med permanente tiltak for å legge til rette for at både myke trafikanter og transportbehovet blir ivaretatt i hele området. «Flyplasskrysset» er bare en liten del av parsell 15, og Evenes Høyre vil understreke at denne kommunale parsellen sammen med de gjenstående parsellene fra den statlige reguleringen skriker etter å bli igangsatt og ferdigstilt.

Siden veien ble vedtatt i 2017 har reguleringene lagt som et lokk over alle områdene som inngår i denne. Vi har tidligere belyst problematikken rundt lokalsamfunn som settes på vent når storsamfunnet vedtar reguleringer, men ikke følger opp med nødvendig finansiering. Nå er det avgjørende at vi forbereder hele regionen for fremtiden, og da er nettopp den helhetlige utbyggingen nøkkelen til suksessen. Det var nettopp dette som lå til grunn for den raske prosjekteringen med påfølgende vedtak i 2017. Den jobben er ikke ferdig før alle delene av Hålogalandsveien er på plass. Og vi vil understreke at dette også innbefatter kryssingen av Tjeldsundet som vi mener vil ha stor samfunnsmessig betydning.

Evenes Høyre ber regjeringen sikre full utbygging av Hålogalandsveien og bidra til at lokalsamfunn slipper å leve i en uviss fremtid. Når staten båndlegger arealer, må staten også følge opp og ivareta de som blir berørt.