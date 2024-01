Skrevet av: Edvin M Eriksen (SV).

Ja, det er helt forferdelig. Skal ikke vi som mennesker – som medmennesker mene og si noe om dette?

Jeg ble faktisk sjokkert da en debatt om denne forferdelig situasjonen for helt vanlige uskyldige mennesker - unger i Gaza ble stoppet i kommunestyret av Høyre og Kristelig folkeparti. De nektet oss andre å uttrykke hva vi mener om dette helt forferdelige.

Hvorfor? Fordi det er utenrikspolitikk ble det sagt.

Spørsmål: Er det utenrikspolitikk å uttrykke medfølelse med de som har det aller verst i verden? Er det utenrikspolitikk å sende signal til vår regjering om hva vi mener om slike grusomheter. I min verden handler det om å bry seg- og fortelle at vi bryr oss. Må vi være tause om det aller, aller verste? Har vi det så travelt i kommunepolitikken at vi ikke har tid til å bry oss om titusener av barn utenfor våre egne grenser – som lider og drepes?

Det er totalt ufattelig for meg at noen i det hele tatt skal legge begrensninger på å uttrykke oss om grusomheter og ondskap. Om uendelig lidelse og nød. Skal vi tie stille?

NEI!

Jeg vil rope!

Det som har skjedd – og fortsatt foregår i Gaza er det verste folkemord som har skjedd i den vestlige verden noen gang- etter siste verdenskrig. Vi regner ofte våre vestlige demokrati for å stå for verdier som på grusomme måter blir brutt i andre deler av verden. 26 tusen sivile – helt vanlige mennesker er nå bombet og drept på den geografisk lille Gazastripen. De er sprengt i fillebiter. Opp mot 10 000 er totalt uskyldige barn. Totalt uskyldige sykehuspasienter. 200 leger – helsearbeidere. FN-personell! Det som har skjedd – og fortsatt skjer er så grotesk at det mangler sidestykke i vår vestlige verden.

Det er ikke til å forstå at det kan skje. Det er en israelsk krig mot totalt uskyldige sivile. VI skal ikke oppleve sånt som dette i våre vestlige demokrati. Det israelske soldater gjør blant helt vanlige mennesker, kvinner og barn er grusomheter vi ikke har sett siden 2.verdenskrig. Samtidig er det sjokkerende å se hvordan USA med kristne republikanere i front støtter grusomhetene. Det finnes ikke ord som passer for den ondskapen som skjer. Totalt meningsløst. Hvordan kan vi la dette skje? Er vi medmennesker eller har vi mistet evnet til å reagere på overgrep? og Israels ideer og påstander om å utslette Hamas er naturligvis rein idioti. Det skal utrolig liten innsikt til for så forstå at de systematiske overgrepene Israel daglig står for- både i Gaza og på Vestbredden, trigger nytt hat mot alt det Israel står for. Ingen må bli overrasket om Hamas vokser- til skade for alle! Ja, vi tar avstand fra Hamas og alt de står for, men palistinske 10-åringer og babyer er ikke Hamas!

Ondskapen startet ikke 7.oktober med Hamas sitt grusomme angrep. På Vestbredden har israelske bosettere tatt seg til rette, jaget palestinere fra sine eiendommer og boliger og trakassert palestinske skolebarn. All denne ondskapen får leve videre – kun fordi USA systematisk støtter den israelske forferdelige ondskapen . Det er en tragedie i den vestlige verden at vi har vært – og tror at vi er så avhengig av verdens største krigsmakt -USA. Der er faktisk USA som sørger for å vedlikeholde overgrepene på Gaza og på Vestbredden. Og den Israelske drapsbombingen som utsletter sivile skoler og sykehus skjer med amerikansk krigsmateriell. Hvor lenge kan vi støtte sånne grusomme venner?

Nå kreves handlinger fra den norske regjeringa – ikke bare prat fra politikere som håper på å få en rolle i nye Osloavtaler. Det tror vi ingen ting på. Total boikott av Israel er det aller minste vi kan gjøre – som et eksempel for resten av verden.