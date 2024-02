Skrevet av Nils Jakob Schjelderup.

Statsministeren skriver i et leserinnlegg i Harstad Tidende onsdag 28. februar at «folk skal få bedre råd», og at «vendepunktet er i sikte». Jonas begrunner sin påstand om at folk skal få bedre råd med at man i nær framtid vil se nedgang/stagnasjon i prisvekst og renter, samt lav arbeidsledighet, styrking av arbeidslinja og betydelig reduksjon i barnehagepriser.

Jeg tenker at holdbarheten i det statsministeren skriver er såpass usikkert at det fortjener en kommentar.

Dessverre skriver Jonas ikke noe om strømsituasjonen i nord.

Produksjon av en kWh, ved hjelp av vannkraft, koster ca 10-15 øre. I skrivende stund har Harstadværingene en strømpris på rundt 30 øre per kWh. Uten å gå inn på tall, så anser jeg det som et faktum at vedtak om elektrifisering av Melkøya, kombinert med diverse andre prosjekter, vil medføre betydelig strømmangel i Nord Norge i løpet av få år.

Hvordan elektrifiseringen av Melkøya, isolert sett, vil påvirke strømprisen i Nord Norge er uklart for å si det mildt. I de mest optimistiske beregningene antydes det en prisøkning på 3 til 10 øre pr. kilowatt time.

Men nylig framla stiftelsen European Green Table en analyserapport som viser at regjeringens Melkøya-vedtak om elektrifisering vil føre Finnmark og Troms inn i en kraftkrise som vil medføre priser på 5-6 kroner per kWh i de kaldeste vintermånedene.

Hvordan tenker man så å løse problemet med framtidig strømmangel? Det foreligger planer om omfattende utbygging av havvind i Nord Norge. Pr. i dag må man ha 3 kroner per kWh for at havvind skal være lønnsomt.

Så da oppstår det flere spørsmål: Hvem er strømmen produsert med havind i Nord Norge tiltenkt? Ser regjeringa for seg at de som bor i Finnmark og Troms i fremtiden skal betale en kraftpris på over tre kroner kroner per kWh?

Jeg er klar over at mange vil synes det er latterlig å antyde en framtidig strømpris på over tre kroner per kWh i Nord Norge. Ha da i tankene hva som skjedde med utenlandskablene. Politikerne påstod at etablering av utelandskablene bare ville medføre en prisøkning på noen få øre. Fasiten ble at strømprisen tidoblet seg.

En tilsvarende katastrofal prisutvikling er mer sannsynlig enn usannsynlig for Nord Norges del, og det vil kunne skje di løpet av de nærmeste 5-6 år. Vi snakker fort om en økning i strømutgifter pr. husstand i størrelsesorden 50-100.000 kroner i året og vel så det. Var det noen som snakket om bedre råd?