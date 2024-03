Skrevet av: Kriss Rokkan Iversen, avdelingsleder Trondenes Historiske Senter, Sør-Troms Museum.

VERDIER Å FORSVARE?

Forsvarets kortsiktige ønske om å etablere base for Kystjegerkommandoens båter og maritime funksjoner på Ringberg truer opplevelsen av vårt eldgamle og uvurderlige kulturlandskap. Sør-Troms Museum ber derfor Harstad kommune innstendig om å kreve konsekvensutredning av planene – og forsvaret om å revurdere plasseringen av basen. Denne saken er nemlig en kulturhistorisk kompassnål for hvordan vi sammen skal forvalte vår unike natur- og kulturhistorie i Harstad.

Historisk helhet uten sidestykke

Sør-Troms Museum er et konsolidert museum som dekker eierkommunene Salangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad. Museet drifter fire avdelinger; Trastad Samlinger med Nasjonalt Senter for Outsider Art, Anna Rogde, Regionmuseet og Trondenes Historiske Senter (THS).

THS har funnet sin naturlige plass på Trondenes – den vakre og sagnomsuste halvøya hvor den historiske helheten er til å ta og føle på. Omkranset av et unikt kulturlandskap med naturverdier og kulturminner i skjønn forening, formidler senteret regionens historie fra steinalderen til vår tid.

Her får tusenvis av barn og unge kjennskap til sin egen kulturarv gjennom Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsaktiviteter - helt fra barnehagen til videregående skole. Her styrker vandringer i det autentiske kulturlandskapet identitet og fellesskap i og mellom unge og gamle i Harstad. Og her kommer turister fra fjern og nær for å selv se, kjenne og høre om de mange lagene med historie som Trondenes rommer.

Kulturlandskapet på Trondenes er unikt og verdifullt, både når det gjelder natur og kultur, samt møtet mellom disse elementene. At området er uvurderlig på flere måter, bekreftes gjennom Laugen Landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning (Miljøverndepartementet 1995) og Riksantikvarens fredning av Historiske Trondenes i 2021. Disse verneområdene krysser hverandre i Altevågen, noe som gir ekstra dybde til områdets samlede natur- og kulturverdi.

STMU har ingen direkte rolle i forvaltningen av verneområdene, men tar gjennom sin museumsfaglige drift ansvar for tilgjengeliggjøring av de unike verdiene i kulturlandskapet.

Museet bidrar til å pleie selve kulturlandskapet på Trondenes gjennom årlige skjøtselsprosjekter for Statsforvalteren og Troms fylkeskommune. Denne fysiske tilgjengeliggjøringen legger videre grunnlaget for dagens formidlingsaktiviteter i kulturlandskapet, der STMU tilbyr historiske kunnskapsopplevelser for unge og gamle.

Det er også verdt å nevne at kulturlandskapet på Trondenes er svært attraktivt for våre tilreisende gjester fra fjern og nær, slik at det det er et betydelig potensial for videre utvikling av bærekraftige kunnskapsopplevelser på halvøya, inkludert Altevågen med sine unike kvaliteter.

Kulturhistorisk kompassnål

Som en magnet, midt mellom natur og kultur, ligger Altevågen – som en bro mellom fortid og nåtid. Hit har menneskene før oss samlet seg for meningsfulle handlinger. Ofre gjort til høyere makter. Livsfrender overgitt til hvile under stein. Skip med liv og skjebner lagt fra og til – som knyttet folket i Hålogaland til storpolitisk spill og konkrete nasjonale hendelser beskrevet i Snorres kongesagaer.

Hit trekker menneskene nå som da. Vi kommer hit for å være tilstede, for å nære tanken og for å lære arven vår å kjenne. Vi kommer hit som barn for å lære om historien vår og oss selv gjennom møtet med Sigrid som ga Selshevneren til Tore Hund. Vi kommer hit som opplevelsessultne turister som går kunnskapspilegrim i et kulturlandskap som på underlig vis visker ut grensene mellom oss og de som gikk her før oss. Og vi kommer hit som voksne for å la blikket vandre over den tidløse utsikten over havet og Grytøya – mens kroppen hviler mot en stein der en viking kanskje også satt.

Kulturlandskapet på Trondenes gir oss som moderne mennesker en helt unik mulighet til å knytte oss til vår egen kulturarv, i et miljø med rom for opplevelse og innlevelse. Altevågen byr på kulturminner som er tusenvis av år gamle – som i dag formidles i omgivelser som gir en stille ramme som tar oss tilbake i tid.

Disse unike kvalitetene må beskyttes mot skadelige inngrep basert på kortsiktige vurderinger og heller sees i det tusensårsperspektivet vår uvurderlige kulturarv fortjener.

Og derfor kan ikke verdien av det å kunne oppleve Altevågen og kulturlandskapet rundt med så små visuelle og lydmessige forstyrrelser som mulig, understrekes tydelig nok.

Forsvarets slagord «For alt vi har. Og for alt vi er» blir kun en hul formulering om den ikke også legges til grunn når kulturarven vår berøres. For uten å ta vare på vår unike natur- og kulturhistorie, er vi et fattig samfunn uten felles arv og felles referanserammer for veien videre.

Derfor må den planlagte prosessen rundt detaljregulering på Ringberg og konsekvensene for vår kulturarv, sees på som en kulturhistorisk kompassnål som setter kursen for hvordan vi sammen forvalter vår unike natur- og kulturhistorie i Harstad.

Uforenelig med uvurderlig kulturarv

STMU har i sin uttalelse til Forsvarsbygg via LPO arkitekter AS, vært tydelig på at vi mener de skisserte planene potensielt vil kunne ha store og alvorlige konsekvenser for formidlingsverdien av uvurderlig natur- og kulturhistorie i Altevågen og det omkringliggende kulturlandskapet (jf. Laugen Landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning og Historiske Trondenes inkludert automatisk fredede kulturminner).

Vi er bekymret for at større visuelle inngrep på Ringberg i form av moderne driftsbygg med økt høyde, moloer/pirer/andre konstruksjoner i sjø og andre eventuelle tiltak i denne kategorien vil forringe de unike kvalitetene for opplevelse av den rike kulturarven i Altevågen og tilhørende områder.

Vi ser med uro på hvordan økt aktivitet til sjøs i området mellom Ringberg og Altevågen vil bidra til visuell støy og lydforurensing som vil redusere besøkendes muligheter for innlevelse i de historiske begivenhetene som Altevågen og området rundt representerer.

Og STMU har videre vanskelig for å se for seg at det finnes avbøtende eller kompenserende tiltak som kan redusere de alvorlige konsekvensene av skisserte inngrep for det unike kulturlandskapet på Trondenes.

Vi har videre stilt spørsmål ved Harstad kommunes behandling av saken så langt, der vi med undring og bekymring registrerer at kommunen skal ha konkludert med at de ikke vil stille krav til konsekvensutredning av forsvarets planer på Ringberg.

Altevågen og det omkringliggende kulturlandskapet er en skatt vi sammen har ansvar for å forvalte og beskytte for de som gikk før oss, for oss selv og for de som kommer etter oss.

STMU ber derfor Harstad kommune innstendig om å kreve konsekvensutredning i denne saken – og om at forsvaret revurderer plasseringen av basen.