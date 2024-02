Uttalelse fra Rødt Harstad sitt årsmøte

Rødt Harstad ønsker å vie fokuset i årets uttalelse fra årsmøte til Israels krig og det sannsynlige folkemordet mot den palestinske befolkningen på Gazastripen. Folkemord er den største trusselen mot menneskeheten, og vi har et tungtveiende, direkte ansvar og plikt for å forebygge og forhindre folkemord.

Internasjonal solidaritet, anti-imperialisme, og kampen for en rettferdig verden uten okkupasjon, kolonisering, slaveri og apartheid, er sentrale kampsaker i Rødt. Palestina er og har vært okkupert og kolonisert i mange tiår. Israel er en apartheidstat som har diskriminert den palestinske befolkningen på en måte som mangler sidestykke i det 21. århundre. Folkeretten brytes, menneskerettighetene brytes, og i dag begår Israel noen av historiens verste krigsforbrytelser på Gazastripen.

Med denne uttalelsen forplikter Rødt Harstad å bli en Apartheidfri Sone innen våren 2024. Denne solidaritetshandlingen er satt i gang av Palestinakomiteen. Den forplikter Rødt Harstad til å:

1. Avstå fra å kjøpe eller selge varer og tjenester fra selskaper som bidrar til Israels brudd på palestinernes rettigheter.

2. Avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på palestinernes rettigheter.

3. Offisielt støtte kampanjen «Apartheidfrie Soner».

I tillegg forplikter Rødt Harstad sine folkevalgte til å jobbe for solidaritet med Palestina på kommunalt nivå, først og fremst ved å fatte vedtak som hindrer brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Rødt Harstad fordømmer på det sterkeste Israels pågående okkupasjon, apartheid og folkerettsbrudd mot Palestina. Vi fordømmer på det sterkeste Israels pågående krigføring på Gazastripen, som nå er under etterforskning for folkemord. FN-domstolens dom forplikter alle parter til å forhindre folkemord. Derfor er vi forpliktet til å arbeide for boikott, våpenembargo, og sanksjoner mot Israel, og for palestinernes grunnleggende rettigheter, frihet, og selvbestemmelse – for et Fritt Palestina.