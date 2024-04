Skrevet av: Svein-Olaf Flygel.

Om få dager kommer vi til tiden av året som høysesongen for offroad-elskere og spa-frelste.

På fylkesvei 7800 på Sandsøy kan vi straks tilby et vidt spekter av forfriskende opplevelser, både for biler og fotgjengere. Er du glad i å kjøre offroad er dette destinasjonen for deg, her kan vi tilby et vidt spekter av gjørmehinder og kulekjøring. Har du en eldre bil som sitter litt fast i rust, ta turen hit så får du ristet løs helt gratis.

Foto: Privat

Foto: Privat

Glem kiropraktor eller andre fordyrende behandlinger, her får du også knekt opp både nakke og rygg. Flere behandlinger anbefales og anbefalt musikk for turen er «Hompetitten» av Alf Prøysen.

Er du tilhenger av spa-behandlinger og ansiktsmasker tilbyr vi dette også, selvsagt gratis. Såpe og sjampo for å vaske dette bort må du dessverre stille med selv.

Etter en liten inspeksjonstur i behandlingsområdet, og sjekk av værmelding, kan jeg med stor entusiasme konstatere at årets sesong kan være i gang til helgen.

Vær tidlig ute, de beste plassene blir fort fylt opp.