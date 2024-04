Skrevet av: Arvid Eliseussen

«Drømmen om den gode by er om gater og torg der det vrimler med småbutikker og fortausliv, fulle av mennesker med ærender og andre bare slapper av og nyter byens liv. Det vitale og befolkede byrom er for mange blitt identisk med ideen om den gode by».

Dette skriver arkitekt og byplanlegger Elin Lunde i Arendal kommune.

Hennes mening og synspunkter er interessant lesing og burde være til ettertanke til alle som befatter seg med byutvikling.

Blant annet dette: «Byen skal være fotgjengervennlig og ha butikker, restauranter og små håndverksbedrifter ut mot gata. En vital bydel bør bestå av en blanding av nye og gamle bygninger, fordi eldre bygninger har lavere husleie, og dermed kan de huse et større mangfold av aktiviteter og virksomheter».

Dette er det samme syn som en kjent arkitekt, Peter Butenschøn, sier: «Bykvalitet henger sammen med arbeidsplasser i sentrum, kafeer, liv i gata, mer kultur og mindre trafikk».

Hva har så dette å gjøre med Harstads sentrum?

I disse dager blir vi gjennom lokalavisen presentert for nok ei boligblokk helt sentralt i sentrum - gjerne kalt indrefileeten.

At den brygga som står der må vike, er et løp som er kjørt - dessverre sier nå jeg - men at det atter må komme ei blokk som erstatning helt nede ved byens havnepromenade, kan vel neppe kalles byutvikling?

For en amatør som meg er det en lære å gå til den kilden som fagfolk på området sier og praktiserer for å få svar på ovenfor nevnte spørsmål.

Samfunnsforsker Hege Hofstad i NIBR(Norsk institutt for by- og regionforskning) påpeker «I dagens samfunn er en av våre største helseutfordringer ensomhet og mangel på tilhørighet, da er det blant annet viktig å bygge boliger for alle, skape møterom som inviterer til fellesskap og samvær».

Byplanlegger Elin Lunde sier også dette i sin kronikk: «En god by balanserer økonomi, næring, bokvaliteter og aktiviteter, er inkluderende og tar hensyn til miljøet. Byutvikling handler om følelser og identitet».

Og hun avslutter med å sitere byutvikler Rune Kilden i Århus, som har sagt at: «En av de største feiltakelsene i moderne byutvikling er at man tror at byutvikling handler om bygninger. Byutvikling handler om mennesker! Menneskene er de som skaper livet!»

Så kan man saktes spørre seg om: hvordan etterlever vår egen by det fagfolk mener om det å skape en «levende by?» Og burde det ikke være mulig å etterleve bare litt av visjonen som avdøde ordfører Arnljot Norwich uttalte i 1975: «Jeg går for å bevare byens historie, identitet og sjarm» - ja, tenk om!