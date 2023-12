Skrevet av: Svein-Olaf Flygel, vararepresentant for Fremskrittspartiet i kommunestyret.

Før helga sprakk nyheten: Fra 2026 blir Øyriket avspist med en ferge som kun vil ha en kapasitet på 50 personbiler. Det tilsier at den maks vil ta cirka 40 biler etter dagens mål på bilene. Denne kontrakten skal gjelde i ti år, pluss en opsjon på to år. Et annet moment med denne kontrakten som provoser mye, er at reservefergen skal ha en kapasitet på minst 60 personbiler.

Da kontrakten for sambandet skulle fornyes, ble høringsfristen utsatt slik at Øyriket lokalutvalg (som jeg da var en del av) skulle få tid å komme med sine innspill. I tillegg skulle det passe for ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) å stille i dette møtet. Da møtet ble avholdt, fikk vi beskjed fra ordføreren etter møtets start at hun ikke hadde anledning til å stille likevel på grunn av andre forpliktelser som dukket opp.

Lokalutvalget stilte krav om at ny-ferga minst måtte ha en kapasitet på 70 personbiler, da vi allerede hadde opplevd at fergen fort ble liten. Det lå også inne et punkt der det var ønskelig med en senere avgang på kveldstid, slik at innbyggerne i øyriket hadde større fleksibilitet angående skiftarbeid, reiser og så videre, uten å måtte ta inn på hotell for natta om man ankom byen etter klokken 23.00.

Det ble også lagt inn en bisetning om at det ofte ble vanskelig med kino og besøk på kulturhuset på kveldstid siden siste avgang var klokken 23.00. Dette var også eneste punkt som ble tatt med i ønskelista fra kommunen, men da kun med argumentasjon om at befolkningen i Øyriket ikke kunne delta på kulturelle arrangementer i sentrum på kveldstid.

Da ønskelisten fra kommunen ble oversendt, inneholdt den et ønske om «kun» 50 personbiler. Da vi som satt i lokalutvalget den gang så dette, var vi raske med å forsikre oss om at fylkesråden for samferdsel fikk vårt innspill. I ettertid har jeg lest via media at ordføreren og samarbeidspartiene ikke mente at det var behov for større ferge, men at de heller hadde større tro på flere avganger. På bakgrunn av dette stiller jeg meg undrende til ordførerens påstand om at hun har kjempet for større ferge.

I dag har vi en ferge som tar 75 personbiler. Det reelle tallet er nok mye lavere. Denne fergen har allerede flere ganger blitt full, og biler har måttet stå over turer. Hva er problemet med å stå over en tur, lurer nok mange på, eller hvorfor vil ikke flere avganger hjelpe på? Vel, i det tidsrommet det er størst behov og kritisk, vil jeg påstå, er tidsrommet 14.15–15.30, for da er flere ferdig på jobb og må nå blant annet barnehage og SFO. Om dette skal løses med flere avganger, må det settes inn en ekstra ferge.

Det er ellers mange avganger utenom dette som har kapasitetsproblemer, spesielt helger og ferier. Og ferietiden vil i fremtiden bli ekstra presset om ferge fra Bjarkøy til Skrolsvik blir en realitet. Jeg har lenge vært en tilhenger av forbindelsen til Senja via Bjarkøy, og ble skuffet da denne forbindelsen tilsynelatende ble lagt bort, for her har vi uante muligheter. Dette er en forbindelse jeg også vet at ordføreren vår har gjort en formidabel og god jobb med, det må vi ikke glemme. Så gleden ble stor da jeg leste at Kristian Eilertsen og Frp hadde klart å blåse liv i denne forbindelsen igjen i fylket, men med dagens situasjon klarer jeg ikke se at denne forbindelsen kan gå via Bjarkøy, dessverre.

Et annet alternativ som har vært lansert for å løse denne floken, er pendlerpass, men her finnes det mange synspunkter og behov som må vektlegges. Jeg mener at i en slik løsning må de som har barn fra barnehagen til småtrinnet på skolen, ansatte i helsevesenet og lærere/barnehagelærere prioriteres først. Uansett er dette en løsning vi må være varsomme med, flere vil føle seg forbigått og urettferdig behandlet. «Annenrangs borger» er et uttrykk jeg har fått høre i denne saken.

Det er mange positive planer for fremtiden og utvikling i Øyriket som har potensial kun fantasiene setter begrensninger for. Her kan nevnes filmatiseringen av Tore Hunds historie og fergen til Senja, som kan bli utrolig stort om de rette tør satse riktig som igjen kan føre til befolkningsvekst. Alle disse utsiktene vil jo medføre mye større trafikk over Toppsundet. Da nytter det ikke med en ferge tilrettelagt trafikk fra fortiden, en miniatyrferge som etter planen skal gå til minst 2038.

Her må fylkeskommunen snu, kansellere kontrakten og ta regningen med å få inn en stor nok ferge. For slik det nå vil bli, holder rett og slett ikke mål. Jeg er utrolig skuffet over styrende politikere fra både kommune og fylke, men klart det er ikke ute i Øyriket de taper eller vinner valg.