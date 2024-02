Skrevet av Kåre Nordgård, Lege og skribent, Harstad

Flere ble massakrert på forferdelig måte. For å ødelegge Hamas har Israel gjort Gaza ubebyggelig ved at sytti til åtti prosent av bygningsmassen er ødelagt. Stort sett all infrastruktur som helsevesen, vann og avløp, elektrisitet, skoler og sykehus er rasert. Sjøvann pumpes inn i tunnellene under Gaza, dette vil på sikt ødelegge ferskvannstilgangen i hele området.

Bortimot tredve tusen palestinere er drept i kampene, derav halvparten kvinner og barn. Rundt ti tusen er savnet i ruinene. Nødropene fra seks år gamle Hind Rajab som satt i en bil med døde slektninger rundt seg, har gått over hele verden, bortsett fra Israel. «Kom og hent meg», ropte hun over radio til ambulansesentralen mens de ble beskutt av en israelsk stridsvogn. Hun ble senere funnet drept i en ødelagt bil. Også de to ambulansearbeiderne som skulle hente henne ble funnet drept.. I tillegg til drepte etterlater krigen et enormt antall skadede med avskutte lemmer som trenger rehabilitering og hjelp.

Israel har i sin blodtåke-hevn brutt stort sett alle krigens regler. Sykehus er beskutt og erobret av soldater. Ansatte som leger, sykepleiere og ledere er bortført, ingen vet hvor de er. Ambulanser og flyktningeleirer er beskutt, kvinner og barn og journalister er drept på åpen gate. Den internasjonale domstolen i Haag har pålagt Israel å ta hensyn til sivilbefolkningen i sin krigføring mens domstolen vurderer om det foreligger et folkemord. Dette har Israels regjering sagt at det bryr de seg ikke om.

Før krigen bodde ca 2,3 millioner palestinere i Gaza, for tiden er 1,4 millioner sammentrengt i byen Rafah på grensen til Egypt.. Israel er nå i gang med å bombardere også Rafah, det kan bli et enormt blodbad. Siste døgn ble 100 palestinere drept i flyangrep i Rafah.

Svært lite nødhjelp slipper inn i Gaza. Dette har ført til katastrofal mangel på drikkevann og mat. Så og si alle på Gaza-stripen sulter i dag. I følge beregninger går fire av fem husholdninger i Nord-Gaza hele dager og netter uten mat. Direktøren for verdens helseorganisasjon, WHO, sa for en tid siden at menneskene i Gaza utgjør et folk som sulter i hjel. Sammen med epidemier og vinterkulde kan hundretusener av liv gå tapt.. Dette vil egentlig passe Israel bra fordi regjeringen ikke har planer om hva man skal gjøre med palestinerne etter krigen. Men å ta livet av 2,3 millioner mennesker... Da er det bare tre-fire millioner igjen til holocaust som kostet seks millioner jøder livet.

Som enkeltpersoner er det lite vi kan gjøre med dette. Regjeringen i Israel lar seg ikke påvirke av andre lands meninger, selv President Biden i USA kan ikke gjøre annet enn formaninger om måtehold mens han sender nye bomber som tar livet av nye palestinere. Det minste vi kan gjøre er å boikotte varer fra Israel og holde oss unna alt som har med Israel å gjøre. Landet bør bli en paria i internasjonale forbindelser på linje med Russland etter at Ukraina ble angrepet..

Vi ønsker egentlig ikke å bli minnet om krigen hverken på TV eller i aviser, vi vil helst skyve den grufulle virkeligheten fra oss. Men hvis dette utvikler seg til folkemord av uante dimensjoner slik det ser ut nå, vil våre etterkommere spørre hvorfor vi ikke gjorde mer for å hindre det. Da nytter det ikke å si at vi ikke visste, alle opplyste mennesker kan og bør skaffe seg kunnskap om det som foregår i Gaza i disse dager.