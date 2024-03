Av: Ove Eikje

Flere nordmenn bruker påsken til å lese krim. Da kan de møte på justismord. Det vil si at noen dømmes for en forbrytelse som de ikke har gjort.

Skjedde det et justismord i Jerusalem for over 2.000 år siden? En mann i 30-årene ble hengt på et kors og døde. Selv hadde Jesus ikke gjort noe galt – men bare godt.

Vi mennesker synder i tanker, ord og gjerninger. Men Gud straffet sin egen sønn i stedet for oss. Jesus tok bort Guds vrede over alle våre feiltrinn da han døde på korset. Når vi tror på ham får vi evig liv, som gir håp også bak død og grav.

Tre dager senere stod Jesus opp igjen fra graven, kan vi lese i Bibelen. Han visste seg etter oppstandelsen for mer enn 500 mennesker. Guds Sønn er en levende realitet også i dag.

Derfor gir påskens budskap håp og framtid for alle som tar imot det – i en urolig verden med ondskap, nød og smerte.