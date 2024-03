Av: Frank Hilpüsch, fastlege Bjarkøy

Det har vært legemangel i Harstad i lang tid og flere tusen innbyggere har ikke fastlege. Kommunen erkjenner at dette er en stor utfordring og vil iverksette tiltak for å bedre tilbud, blant annet rekruttere flere allmennleger.

Jeg har jobbet som kommunelege og fastlege på Bjarkøy i snart 24 år, derav 13 år som kommuneoverlege for Bjarkøy kommune. Per dags dato innehar jeg en 60 % stilling og betjener jeg en liste på 600 pasienter pluss en god del som har fastlege i byen men benytter seg av legen på Bjarkøy. Dessuten har jeg tilsynsansvaret for Bjarkøy sykehjem og hjemmetjenesten i Øyriket og er jeg fortsatt dypt involvert i vår lokale akuttmedisinske beredskap for øyriket.

Som trolig eneste lege i Harstad har jeg likevel over flere år tilbud meg å øke min pasientliste til f.eks. 700 og etter hvert flere pasienter, fordi jeg mener at jeg har kapasitet til det og ønsker å satse på fremtidig forsvarlig drift av lege/ helsetjenester i Øyriket. Det forundrer meg at jeg til tross for flere henvendelser stort sett ikke får respons, eller får som svar at man er usikker på om det er hensiktsmessig å øke pasientlisten på Bjarkøy og dermed også min hjemmel.

Slik jeg ser det foreligger en reell fare for at legetjenesten på Bjarkøy avvikles når jeg går av med pensjon om noen år. Skal tilbudet sikres for fremtiden så bør det satses nå.

Derfor oppfordrer jeg politikerne i Harstad om å ta stilling tidsnok og diskutere hvordan man ser for seg det fremtidige helse- og pleie- og omsorgstilbudet i Øyriket nord for Harstad. Istedenfor å stagnere legetilbudet og så avvikle Bjarkøy legekontor eller redusere det til et rent utekontor når jeg slutter, kunne man ha satset på det og utvidet tilbudet både med en økt pasientliste og tilknytning av for eksempel en ung lege under utdanning som så kan gradvis vokse inn i virksomheten. Det er nok ikke så mange unge leger i dag som vil være villig til å arbeide slik som jeg har gjort i så mange år, men det er absolutt mulig og kan være en fristende opsjon hvis oppfostringen skjer tidsnok og gradvis. Man kan til og med bosette seg i Øyriket og finne ut hvor godt det er å bo her ute.

Vi har bemanningsmessige utfordringer både i legetjenesten og i pleie og omsorgstjenesten i kommunen. Hvis det ikke snarest iverksettes tiltak for å sikre stabilitet i Øyriket, er det en stor sannsynlighet for at disse tilbudene (legekontor og sykehjem) reduseres ytterlige eller avvikles helt innen nær fremtid og tjenesten flyttes nærmere Harstad sentrum.

Jeg oppfordrer politikerne i Harstad til å begynne diskusjonen nå og legge en føring for administrasjonen om fremtidig organisering av helse- og pleie- og omsorgstilbudet i Øyriket. Så langt kan jeg bekrefte at jeg ikke har vært involvert nevneverdig i noe som helst diskusjon om dette, etter at Bjarkøy ble innlemmet i Harstad kommune i 2013. det kan også nevnes at helsestasjonen på Bjarkøy bare stilltiende ble avviklet på den måten, ved at unge foreldre i Øyriket fikk varsel om at dem fra nå av gjerne kan benytte seg av tilbudet i Harstad sentrum.

Som medfødt kreativ og evig optimist hadde jeg satset aktiv på å opprettholde et funksjonelt og velutbygd helse og pleie- omsorgstilbud i vårt fine Øyrike. Jeg mener det er verdt å satse på det og jeg mener at det foreligger et stort potensial for å utvide tilbudet med både flere sykehjemsplasser samt økt pasientliste- eller flere legehjemler.

Denne prosessen må iverksettes nå før Øyriket blir avglemt og tilsidesatt i planprosessen.