Av: Håkon Nygård

Kjære ordfører, Kystjegerkommando (KJK), daghavende på Trondenes og lesere for øvrig.

Jeg må beklage at nå rett opp i jula og i julestria kommer med min personlige frustrasjon.

Jeg har siden november 2019 prøvd å få kontakt med de som har ansvar for Stridsbåt 90 i Harstadbotn, men til ingen nytte.

Jeg har avtjent verneplikt i mine yngre dager (3/-90) i Åsegarden og da var det mannskap nok til alt og mer til. Vi sto på vakt å frøs i skilderhus, men heldigvis er vi kommet inn i en moderne alder da man slipper det. I dag har vi alarmer og annen overvåking så soldatene slipper å stå ute og fryse i sludd og annet dårlig vær.

Når virker det dessverre som at Trondenes leir og ikke minst KJK har fått for lite midler. Det syns jeg er beklagelig. De har båter og alarmer, men tydeligvis ikke fått midler til å følge med når alarmene går. Det tar nabolaget seg av.

Lite ante jeg at jeg ble satt på en alarmplan for disse båtene men nå har jeg hatt vakt i 4 år og ønsker nå at KJK tar ansvaret selv.

Første gang jeg ble vekket av alarmen dro jeg ut for å finne ut hvor alarmen kom fra. Da traff jeg sågar politiet som var ute i samme ærend. Jeg har siden da, når det er fukt i været, jamt og trutt ringt daghavende på Trondenes. De er alltid hyggelige, til tross for at det er natt når jeg ringer og ber de sende en patrulje for å slå av alarmen.

Det er jo beklagelig at de må ut en halvtime pluss for å slå av alarmen, men så langt har det gått fint.

Sist mildværsperiode ble jeg vekket to ganger, men det var heldigvis bare første gang jeg måtte ringe. Jeg synes jo det er litt pinlig å ringe så mange ganger om samme sak, selvfølgelig.

Jeg har nå sendt e-post til ordfører i Harstad. Den er per nå ikke besvart, men det kommer vel. Fra e-postene til Forsvaret har jeg fått autosvar med saksnummer, men det er bare fire år siden første e-post, så jeg må nok vente litt til. De har sikker mer viktige ting å ta hånd om. Jeg har også fått beskjed om at en ansvarlig for KJK skulle ta kontakt per telefon, men det var 1. desember i år. Kanskje jeg hører noe til neste år? Hvem vet.

Jeg har også nevnt problemet mitt til et politisk parti i Harstad, som kanskje om det passer en gang, når politikerne treffes, at de kunne snakket om det som for meg er et plagsomt problem. Jeg har jo et håp at det en dag løser seg og at jeg ikke trenger å ruste meg for dårlig søvn når mildværet setter inn, for i perioder kan jo det bli langdrygt med plussgrader i en kystkommune her nord.

Ellers har jeg alltid syntes at vi skal være stolt av å ha militæret i vår by.

Nå vil jeg avslutte med å ønske alle som leser dette og alle andre en riktig god jul og et godt nyttår, så får jeg for min del håpe på mest frost mens saken går.