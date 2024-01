Av: Arvid Eliseussen

I Harstads flotteste bygning – Havnebygget – har det i seks år vært et veldig godt tilbud til både fastboende og besøkende – Marina Spiseri. Nå har de dessverre avviklet. Synd!

Ikke bare var det et hyggelig vertskap, alltid godt humør, men kafeen hadde også et interiør og en folkelig meny som innbød til et inkluderende opphold. På solrike dager var jo dette den eneste skikkelige solrike uteplassen nært havet, og kort vei til/fra bussholdeplassen og parkering for oss besøkende dårlig til beins og brukere av rullatorer.

Men det som er enda mer å beklage: Kafeen burde selvsagt vært engasjert av/for Harstads reiseliv, benyttet som et sted å henvende seg til, få opplysninger og brosjyrer og aktivt markedsført og vært en samarbeidspartner med busselskapet, hurtigbåten og reiselivet for øvrig, kombinert med servering av mat og forfriskninger.

Det ville i all fall vært et lite tilbud i sentrum, til cruiseturister og andre tilfeldige reisende!

Jeg beklager at nå er tilbudet borte, gitret dratt ned, og sentrum ett tilbud fattigere!