Skrevet av: Jenny Rolness, Dyrenes Rett.

En gruer seg like mye til nyttårsaften hvert år. Gruer seg på vegne av dyrene som betaler en høy pris for folks fornøyelser.

Etter nyttårsfeiringen merkes en markant nedgang i bestanden av småfugler på matstasjonen. Det tyder på at mange fugler har mistet livet. Fugler som har kjempet seg gjennom den første delen av vinteren, får ikke oppleve våren, fordi mennesker setter sin egen fornøyelse foran andres liv.

Forskere i Nederland har ved hjelp av værradar påvist at tusener av fugler eksploderer i flukt når fyrverkeriet starter. Data viste at fuglene nådde høyder på 500 meter, der de fløy i tette flokker i 45 minutter.

I mørke kan fuglene kollidere med hindringer, og i sprengkulde kan utmattelsen alene ta livet av fuglene. Flere steder har det vært registrert massedød av fugler nyttårsaften, som i Arkansas, Louisiana, Falköping i Sverige og i Roma. Fuglene som dør mer spredt, blir sjelden oppdaget.

Nyttårsfeiringen med fyrverkeri er et mareritt for tamme og ville dyr, og det kan være traumatisk for mennesker som har flyktet fra krig. Dyr i hus, fjøs og stall opplever intens redsel, hunder rømmer hjemmefra, ville dyr legger på flukt og fugler flyr inn i trær, bygninger og høyspentlinjer. De flykter fra vår ville feiring.

Ingen fornøyelse er verdt andres lidelse og død. I en tid med krig og naturkriser trenger vi en ny tankegang. Vi kan innføre nye tradisjoner, som bålbrenning på varder, kirkeklokker ved midnatt eller kommunale lys- og lasershow – fredelige måter å gå ut av det gamle året og inn i det nye, i omtanke og ettertanke og uten å skade andre.

Folk bør tenke seg om før de skyter opp raketter. Det er et etisk valg å legge bort fyrverkeri av hensyn til dyr, mennesker og miljø. Ikke alle tradisjoner er verdt å ta vare på.