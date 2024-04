Skrevet av: Toril Bille

Disse setningene har jeg hentet fra TV serien «THE X-FILES» som ble vist på nittitallet og som hadde disse slagordene.

Det skjer altså i Harstad kommune at beboere som har bodd i omsorgsbolig, og på grunn av endret sykdomstilstand må flytte på sykehjem, fortsatt betaler husleie i omsorgsbolig i opptil seks måneder.

Mener virkelig vår kommune, at beboere må betale 8.500 kroner månedsleie for en omsorgsbolig som er fraflyttet, og i tillegg 17.000 kroner i månedskostnad på sykehjem. Det vil si at denne personen betaler per måned 25.500 kroner i boutgifter.

Hvordan kan dette forsvares, jeg vil kalle dette for en ran på pensjonister som er kommet i en slik situasjon.

Pårørende uttaler seg at sparepenger må taes i bruk for å få dekket utgiftene. Tenk at vedkommende som har spart midler, som kanskje kunne være brukt til hyggelige ting for seg selv og kanskje også sin familie, og så er det Harstad Kommune som får disse pengene

Når man vet at det er mange som venter på omsorgsbolig, må det da være mulig at oppsigelsestiden kan bli forkortet.

Denne beboer har eiet sin omsorgsbolig, og likevel får hun ikke selge den selv.

Eiendomsmegler Odd Sverre Holte i Garanti Eiendomsmegling, har prøvd hjelpe de som har havnet i denne situasjonen, Eiendomsmeglingen la leiligheten ut for salg i BO Nord-systemet. Det meldte seg tre kandidater som tilfredsstilte kravene til omsorgsbolig. Kommunens svar var at beboer ikke kunne selge sin egen leilighet, Holte mener at dette er brudd på borettsloven.

Denne beboer har altså betalt 127.500 kroner på fem måneder i oppholdsutgifter på sykehjem og husleie for omsorgsbolig, der hun var flyttet fra.

Skal vi virkelig godta dette?

Jeg slutter mine «meninger» med et uttrykk fra min for lengs avdøde mor «Forstå det de som kan»