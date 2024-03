Skrevet av: Frode Bygdnes, Rødt.

Rød Ungdom i Harstad har ifølge avisa Klassekampen krevd hele 26 navngitt personer i RU ekskludert. Kravet er gjort av styret på 3, der den enste som står fram, er Kel Hoftaniska, og hen var imot vedtaket. Vedtaket har ført til lammelse av RU sentralt.

Kel opplyste på årsmøtet til Rødt Harstad at RU-laget i Harstad ble stiftet i januar 2024 med målsetting å rekruttere. Da er det merkelig å starte med krav om ekskludering av sentrale RU-ere der to sitter i sentralstyret. Kel kunne opplyse at de hadde fått hjelp av Ole Andreas Myhrer Smith fra Tromsø til å stifte laget.

For Rødt var det en overraskelse at RU-laget ble stiftet særlig fordi vi ikke har sett noen RU-ere på aksjoner eller møter her i byen. På spørsmål til Kel om hvor disse RU-erne var, svarte han rundt omkring. Vil det si rundt omkring i landet? Når flertallet i styret agerer på riksplan, bør de ikke få være anonyme og skjule seg bak et fingert RU-lag. Hvem er RU i Harstad?

Ole Andreas Myhrer Smith som var i Harstad for å stifte RU-laget, er den samme som er leder av RU sin kontrollkomité sentralt. Har han brukt Harstad-laget til å drive en intern kamp i RU? I hvert fall har utspillet nå lammet sentralledelsen i RU.

Myhrer Smith er også identisk med den personen som greip inn kvelden før nominasjonsmøtet til Rødt Harstad. Han meldte da at hvis jeg kom på lista, ville ikke RU drive valgkamp for Rødt. Derfor ble nominasjonsmøtet til Rødt Harstad i desember 2022 utsatt.

Trusler og intrigemakeri har lite med demokratiske prosesser å gjøre. Det er derfor viktig at ikke bare Rødt-medlemmene får vite hva som har skjedd og hvorfor RU i Harstad har dette engasjementet. Hele hensikten til at RU skal ha en plass i styret for Rødt Harstad er for informasjon. Dette er eksempler på slik informasjon som burde blitt tildelt Rødt.