Skrevet av: Frode Vik, Kvæfjord SV.

Vår kommunedirektør la fram et forslag til budsjett i balanse. Budsjettet bærer bud om en trang økonomi i årene som kommer. Det har sammenheng med at det er varslet at de ekstra tilskuddene vi får på grunn av vårt omsorgsansvar, vil gå kraftig ned. Vi berger oss i 2024, men fra 2025 er mye usikkert. Den omstillingen som da er nødvendig, vil bli krevende for kommunen. Det er derfor betryggende når kommunedirektøren foreslår og står inne for et budsjett i balanse og samtidig tar tak i omstillingsarbeidet.

Men så er det oss politikere, hva vil vi og hva ønsker vi å prioritere. Naturlig nok ønsker de fleste av oss å bruke mer penger. Men hva ønsker vi å bruke pengene på? Det er her de politiske skillelinjene kommer fram. SV er veldig tydelig på at vi ønsker å tilgodese de som trenger det mest. Det skal være unødvendig i et samfunn som vårt å stille i matkø for å få stoppet sulten og det skal være mulig at ingen barn blir hindret i å leke i lag på grunn av manglende økonomi.

Siden Kvæfjord ligger dårlig an i forhold til det som kalles barnefattigdom, hadde vi planlagt å foreslå tiltak som bedret dette forholdet. Vi har også gjort innspill på dette til nasjonalt nivå. SV sentralt har prioritert dette arbeidet kraftig og fikk inn i statsbudsjettet etter forhandlinger med regjeringen viktige tiltak – økt sosial støtte, lavere barnehagesatser, gratis halvdagsplass SFO også for 3.-klassinger, og fortsatt oppbygging av offentlig tannhelsetjeneste. I tillegg er det verdt å merke seg at husbankfinansieringen er styrket til de som vanskelig kommer inn på boligmarkedet.

Siden den sentrale satsingen ble så sterk gjennom statsbudsjettet, valgte vi å prioritere andre områder. Sentralt står dette med bolyst i kommunen, et tema som diskuteres mye. Foreløpig har vi ikke prioritert konkrete tiltak, men vi har bedt om at det utredes nærmere hva som gir økt bolyst. Ut fra dette arbeidet vil vi foreslå tiltak som har best virkning sett i forhold til kostnadene. Men det blir ved neste budsjettbehandling.

Så hva skjedde i årets budsjettbehandling? Eiendomsskatten ble redusert – vi i SV stemte imot. Altså størst julegave til de som har mest eiendommer. Og så fikk vi flertallet mot oss på å bevilge 150.000 kr til Vik oppvekstsenter hvor 66 barn har sin daglige dont, og hvor det er nesten fravær av uteapparater og hvor inventaret er utdatert (det nyeste er visstnok arvet utstyr fra tidligere Trastad skole).

Og på toppen av det hele, så har vi politikere bevilget oss litt mer i lønn!