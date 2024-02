Av: Frode Bygdnes

Krig ødelegger miljøet og kulturminner. Se til Gaza. Når vi ser bilder fra byen er det ikke bare umotiverende å legge om til miljøvennlig livsstil. Det er først og fremst uutholdelig å se barn og sivile bli drept. Det er som man mest ikke orker å sloss mot vindturbiner og annen naturødeleggelser. Menneskeverdet er i ferd med å bli bombet. Den kampen må prioriteres framfor klimakampen.

Her heime argumenterer vi mot nybygg som betinger rivning av murbygg. Vi sier at det tar minst 40 år før en kan si at det vil være mer miljøvennlig enn å reparere. Men vi har ikke 40 år på oss til å berge klimaet. Nå er det knapt et murbygg som kan berges i verdens tettest befolkede by.

Da Taliban sprengte Buddha-figurer, reagerte Vesten med fordømmelse for at en ødela kulturminner. Gaza er en av verdens eldste byer med mange lag av kulturminner. Disse får sioniststaten Israel bombe uten protester. Vestens dobbeltmoralen er tydelig.

Både miljøbevegelsen og historiebevegelsen arbeider for en framtid. Men kan vi sitte rolig å se på at mer enn 10.000 barn er drept i Gaza til nå? Og terrorbombinga fortsetter. Det er barna som er framtida. Motivet for å berge miljøet og kulturminnene forsvinner når menneskeverdet også forsvinner.

Miljøbevegelsen og historiebevegelsen har bare en ting å gjøre. Bli med i fredsbevegelsen.