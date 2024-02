Skrevet av Arvid Eliseussen

Etter et radioinnslag (3.januar i P1pluss), hvor vi fortalte om Harstadkarans erfaring av å spre livsglede med sang , musikk og humor på Sykehjem og bosentre, fikk jeg mange oppfordringer om å få til et tilsvarende tilbud , kalt " Husker du"( TV for mange år tilbake) , til den eldre del av befolkningen/pensjonister.

For cirka en måned siden sendte jeg derfor en forespørsler til flere bedrifter/bedriftsledere/investorer om en spleis/beskjedent økonomisk støtte.

Det er lov å svare nei- selvsagt.

Men, når man ikke engang gidder å svare, da sier det meg mye om det " Å leve hele livet " som det kommunen nå tar til orde for, og ikke minst, interessen for å bry seg om den målgruppen jeg selv nå tilhører.

Så får jeg heller fortsette å synge: "Du kan ingenting ta med deg dit du går" , og " For livet skal vi sloss så lenge det går blod i gjennom oss!"