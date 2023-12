Desto mer gledelig, sjarmerende og viktig er det å se fire unge gutter bruke sine tilmålte to minutter på å belyse en problemstilling vi sånn umiddelbart forbinder med mennesker i den andre enden av aldersskalaen.

Anledningen er Gründeridol 2023, der Tekit UB på Stangnes Rå videregående skole er én av et tosifret antall ungdomsbedrifter som har fått muligheten til å presentere sine forretningsideer for medelever, lærere og en jury. Alt dette i regi av organisasjonen Ungt Entreprenørskap, som har som misjon å knytte skole og arbeidsliv tettere sammen. Det i seg selv er verdt å applaudere.

Idéen som presenteres fra scenen er ikke nyskapende. Digital opplæring av godt voksne har frivilligheten drevet med i lang tid i ulike former og fasonger. Suksessfaktoren her ligger i det ungdommelige perspektivet, og i de unges anerkjennelse av et samfunnsproblem som ikke bare angår bestemor og bestefar. Sannsynligvis har de registrert at også mamma og pappa begynner å knote, og om noen tiår vil de selv henge etter.

For du tror vel ikke at det digitale generasjonsgapet automatisk tettes igjen ved at dagens «gæmliser» logger av?

Riktig nok har utviklingen kommet langt. Det meste må håndteres på nett, og i butikken er det stadig lengre mellom bemannede kasser. Hos banker og offentlige etater må du nærmest begå innbrudd for å få menneskelig kontakt, og hos legen får du ikke gjort opp for deg uten å ha en viss kompetanse på automatiserte betalingsløsninger. Den gode gamle Doro-telefonen er kjeppjaget ut av det moderne samfunnet, fordrevet av den langt mer intelligente og avanserte smart-telefonen og alle dens æpper. Og på toppen av dette står svindlere i kø for kynisk å utnytte digital inkompetanse blant dem som sakker stadig mer akterut.

Og om alle disse utfordringene høres overkommelig ut i dag, så vit at du skal få en dag i mårrå.

Og det er her Tekit UB entrer arenaen og løfter inn problemstillingen som en forretningsidé som bør gi gjenklang i næringslivet for øvrig. For ikke å snakke om i de offentlige instanser.

Forskningen er entydig på at den rivende digitaliseringen har fått utenforskap som konsekvens. Sosialantropolog Katja Perminow er blant dem som over tid har studert seniorers omgang med ulike digitale verktøy, og hun bekrefter at svært mange står i fare for å ramle av den digitale karusellen som aldri vil stoppe opp. Og dette gjelder ikke bare de eldste. Også blant yngre mennesker er ferdighetene under press.

Perminows funn understøttes også av en risikoanalyse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2022. Der er det glød i varsellampene på følgende faktorer: Høy alder, lavere utdanningsnivå, sosial status som pensjonist eller hjemmeværende, samt bosted i områder med lav befolkningstetthet.

Så tilbake til Gründeridol i Tian-bygget, bedre kjent som det gamle Statoil-hovedkvarteret i Medkila. Gutta i Tekit UB står på scenen og har for bare sekunder siden mottatt beviset på at nettopp deres elevbedrift ble utropt til den beste.

Kanskje vet de ikke selv hvor viktig det er at idéen deres blir godt tatt imot, videreutviklet og satt ut i livet.