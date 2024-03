Skrevet av Frode Bygdnes.

Valget i Russland manglet motkandidater på grunn av fengsling av opposisjonelle og forbud av antikrigs-lister. Likevel uteble de store markeringene mot Putin som fikk 87 prosent av stemmene. I mangel på opposisjon i Russland måtte media hos oss vise demonstrasjonene mot Putin i vår vestlige verden. Også jeg hadde håpet på en tydelig opposisjon til makteliten i Russland slik jeg ønsker en tydelig opposisjon her heime.

Vesten har sjøl svekka opposisjonen i øst. Norge kastet ivrig ut kunstnerne, vitenskaps- og idrettsfolk som var i landet da Ukrainakrigen startet. Kommunene sa opp vennskapsavtaler med byer i Russland. Vi brøt «Folk til Folk»-samarbeidet. En høyreordfører i Sør-Varanger har mest markert seg med provokasjoner mot naboen i øst. Våre havner og verksteder ble stengt for russiske fiskere.

Alt dette gjorde myndighetene for å demonstrere mot Putin. Men da mistet vi en mulighet til å kommunisere og samarbeide med en opposisjon i Russland. Det er disse folkene vi må komme i tale med for å kunne støtte opp om en opposisjon. Maktendringene i øst må komme fra folket sjøl. Vi kan ikke eksportere våre verdier med hjelp av våpen via Ukraina.

Kriger samler folket i øst slik det samler folket i vest. Slik knep har regjeringer brukt for å holde på makta både i øst og i vest. Slik får de folk til å stå mot en annen på hver side av det nye jernteppet. Får denne holdninga fortsette er det den sikre vegen til ny krig. Derfor bør folk begynne å løfte fram en fredsbevegelse både i øst og i vest. Det krever kommunikasjon og samarbeid folk til folk.

Vesten kritiserer valget i Russland, men hvordan står det til med det kommende valget i USA; Vestens høyborg? Også USA har sørget for at England har fengsla den største kritikeren av amerikansk krigføring, Julian Assange. Også USA har sitt KGB med CIA/FBI som driver et skittent spill rundt om i verden, også i vest. Folket i Amerika har kun to kandidater å velge mellom, to kandidater som kan utløse en borgerkrig. Folket i USA har nå bare et valg mellom pest og kolera. De stemmer ikke for noe, men mot den andre. Mangelen på alternativer er farlig.

Forhåpentligvis er det lettere å nå en opposisjon i USA. Jeg anbefaler derfor nettsida «Democracy at Work» til Richard Wolff og podcasten til Chris Hedges. De har et klassekamp-perspektiv om verdenssituasjonen som få andre medier har.