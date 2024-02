Det blåser på toppene!

Skrevet av: Stig Kristensen

Ifølge lokalavisene har det stormet omkring både ordføreren og kommunaldirektøren i Tjeldsund kommune den siste tiden.

Når det gjelder ordføreren er opphavet til stormen noe kryptisk om hans firma Paulsen Elektronikk AS. «Et varsel om firmaet», kan man lese i avisene. Hva dette innebærer vet ikke jeg. Men ifølge avisene har det noe med kvalifisert personell i elektrofirma å gjøre.

Formannskapet bevilget i sitt siste møte inntil 15 000 kroner for å få advokatbistand til noe som jeg slett ikke vet hva er. Diskusjonen i formannskapet gikk for det meste utpå, etter hva jeg forstår, a) - om formannskapsmøte skulle lukkes under behandlingen av saken, m.a.o. unndras offentligheten, og b) – om ordføreren var inhabil under behandlingen av saken i formannskapet.

Slik jeg oppfatter diskusjonen om ordførerens habilitet, hvis lokalavisenes referat er riktig, er at ordføreren selv ikke var i stand til å vurdere sin habilitet. Han ba om gruppemøter, og attpåtil klubba han ned representanten Einar Aune under sistnevntes innlegg fra talerstolen. Til slutt fant man ut i plenum at ordføreren var inhabil. Bisarr opptreden fra noen og hver i dette formannskapsmøte, virker det som. Setteordfører Hugo Heimgård omtalte saken som stygg, også dette ifølge lokalavisene.

Men saken sluttet ikke der, for saken sto på sakslista til kommunestyremøte noen dager etterpå.

Her ble det, ifølge lokalavisene, en heftig diskusjon om to ting, a)- om lukkingen av formannskapsmøte var lovlig eller ikke, og b)- om saken skulle behandles på dette kommunestyremøte. Det ble også en heftig diskusjon om det var riktig å unnta saken i formannskapet fra offentlighet. Men her skar fungerende kommunedirektør Grete Synnøve Jacobsen i gjennom og slo fast, etter å ha konfrontert lovverket «opp og ned i mente» at hvis saken skulle kunne unntas fra offentligheten, må dette begrunnes juridisk! Basta!

Men så dukket spørsmålet om saken overhode hadde noe i kommunestyret å gjøre. Hvis jeg forstår lokalavisene riktig, ble det temmelig ampert her. Man fant å ville stemme over om saken som var satt på sakslista i kommunestyret den dagen, skulle behandles eller trekkes fra sakskartet, og i stedet behandles senere. Det endte med at saken ble utsatt inntil videre, men heller ikke dette uten en viss dramatikk.

Ordfører Ridderseth fratrådte som inhabil, og Bodil Olsvik, fra samme lista som ordføreren, ble valgt til setteordfører. Hennes dobbeltstemme ble avgjørende, for voteringen som gav 8-8, altså stemmelikhet (ordføreren deltok ikke i avstemmingen pga. inhabilitet, antar jeg). Dette betød at saken om firma Paulsen Elektronikk AS, ble utsatt på ubestemt tid. Men at saken var betent er det neppe tvil om. «Jeg ber om at kommunestyret blir spart for slike hånlige replikker sa blant annet Knut Sletten», etter at Hugo Heimgård hadde kommet med noen ord som ikke falt i god jord hos noen.

Så over til kommunedirektør Torbjørn Simonsen. Under lukket behandling i samme kommunestyremøte (19. februar), ble kommunedirektøren innvilget lønnet studiepermisjon fra samme dag og fram til og med 31. juli 2025, altså nær 18 måneder. Ifølge lokalavisene koster dette kommunens skattebetalere et millionbeløp, anslagsvis knapt 2 millioner kroner. En god investering for en kommune på Robek-lista, som har lagt ned både skoler og eldresenter?

Allerede i desember måned i 2023 fikk kommunedirektøren skriftlig beskjed fra ordføreren om at det var ønskelig å inngå en sluttavtale med ham. Det kan lett tolkes til at kommunedirektøren fikk fyken. Jeg forlater uten bitterhet sier han, ifølge lokalavisene.

Men hvis lokalavisene har uttrykt seg korrekt, er det lett å tolke avtroppende kommunedirektør Torbjørn Simonsen til at både underskriftkampanjen mot ham høsten 2022, hvor det ble fremmet krav om at han skulle fjernes fra stillinga som rådmann (som stillingsbetegnelsen var den gang), hvor også den nye ordføreren Robin Ridderseth krevde hans avgang, var belastende for ham. Halloween- stuntet, som gikk landet rundt, og som kosten kommunen tusenvis i advokatbistand, var også tungt å fordøye. Her ble jeg framstilt som en person som skulle rasere og ødelegge, sier ekskommunedirektør Torbjørn Simonsen.

Det blåser på toppene!

Kongsvik, den 19. februar 2024