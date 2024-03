Skrevet av: Hannah Parschat, Palestinakomiteen Midtre Hålogaland.

Nå er det fem måneder siden den 7. Oktober. Over 30.000 Palestinere er drept, over 10.000 ligger begravd i ruinene, og 80.000 er såret. Babyer og barn dør kontinuerlig av underernæring og dehydrering på sykehusene. Det er sultkatastrofe, vannmangel, sykdom og fordrivelse uten like, den rammer hver eneste palestiner på Gazastripen. Og på tross av at USA har forbudt satellittbilder fra området, på tross av at Israel forbyr internasjonal presse inn på Gazastripen, så kommer det ut informasjon, tall og dokumentasjon som bekrefter tilstanden på innsiden. Dette er ikke lenger verdens største fengsel, slik det har vært i 16 år siden Israels grusomme og ulovlige blokade av Gazastripen. Dette er i skrivende stund verdens største konsentrasjonsleir.

Da Sør-Afrika anklaget Israel for folkemord i den Internasjonale Domstolen, var dommen tydelig: Israel OG verdenssamfunnet måtte gjøre ALT for å forhindre et folkemord. I stedet for å rette seg etter den internasjonalt forpliktende dommen fra ICJ, har Israel gitt blaffen, og bombinga og utrydninga av den Palestinske befolkningen på Gazastripen har fortsatt uhindret, med trofast økonomisk og militær støtte fra mange land som nå gjør seg direkte medskyldige i dette folkemordet.

1. mars klaget Nicaragua Tyskland inn for den Internasjonale Domstolen, for medvirkning til folkemord på Gazastripen. Denne anklagen er begrunnet i Tysklands økonomiske og militære støtte til Israel, noe som bidrar til å holde folkemordmaskinen i gang. Vi VET at norskproduserte våpen også sendes til Israel og brukes i folkemordet.

Det er i dag vanskelig for nordmenn å skjønne hvordan man kunne sende 770 Norske jøder til konsentrasjonslagre og holocaust i Tyskland. Like uforståelig som det er for meg hvordan min tyske bestefar var medlem i Hitlerjugend i tenårene. Men kanskje er det nettopp her at vi begår en stor feil? I stedet for å tenke at Holocaust er en uforståelig, utilgivelig feil, så må vi begynne å ta innover oss at dette ble stelt i stand av mennesker som er slående lik deg og meg. Ansvaret hviler ene og alene på oss. Hva kunne vært gjort annerledes for å forhindre at de 770 jødene ble drept i Tyskland? Jo, vi kunne ha gjort som Sverige, og nektet å sende våre jøder til konsentrasjonsleirene! Hva er forskjellen mellom å sende norske jøder folkemordet i Tyskland, og å sende norske våpen til Israels pågående folkemord på Gazastripen? Spør du meg, er disse to slående lik.

Men det er noen lyspunkter i det hele. Lyspunkter for menneskeheten, og tydelige advarsler mot den politiske eliten. Halvparten av Norges befolkning støtter boikott og sanksjoner mot Israel, på tvers av politiske partier! Folk er bevisste på hva de kjøper, Fagforbundet, LO, og et overveldende antall lag og foreninger er tydelige og ber regjeringa gjøre alt i sin makt for å stoppe dette folkemordet! Enten må de folkevalgte begynne å etterkomme folkets krav, ellers er det et legitimt spørsmål hvorvidt de øverste folkevalgte egentlig representerer folket i denne sammenhengen.