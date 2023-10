«Vi står sammen for lokalsykehusene»

Støtteforeninga for Harstad sykehus tok initiativ til å samle venneforeningene for lokalsykehusene i regionen. Lørdag 28. oktober var det møte på Tjeldsundkroa, hvor støtteforeningene ble enige om å fortsette samarbeidet i kampen mot endringene i Helse Nord. Nå planlegger de en felles aksjonsdag. Under følger vedaket gjort under møtet lørdag.