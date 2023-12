Skrevet av: Arild H. Gjerde.

Under overskrifta «Det farlige Arktis» i Harstad Tidende 11. desember er Rødt sin frontfigur i Harstad, Frode Bygdnes, igjen frempå med advarsler om den fare NATO med USA i spissen representerer på Nordpolen og sørover – det vil si via Finnmark til øst for «Lyngenlinja», som undertegnede aldri hadde hørt om, men det er nok min egen feil.

Men la meg få sitere en nøytral instans som Store norske leksikon:

«Lyngenlinjen var et defensivt [tysk] forsvarsverk etablert i et område med en geografi og topografi som var velegnet for å hindre de sovjetiske styrkene i å forflytte seg lenger sør. Den inngikk i en forsvarslinje mellom Lyngen i Troms og Kilpisjärvi i Finland, og var i bruk vinteren 1944–1945. I Norge gikk linjen i et område som omfattet Signaldalen, Otertind og Storfjorden; fra grensen mot Finland i øst til bunnen av Lyngenfjorden i vest.»

De forannevnte stedsnavn anses selvsagt lettest identifiserbare for lokalkjente, mens et detaljert kart anses nødvendig for oss andre.

Videre siteres fra Store norske leksikon:

«Røde armé stanset sin fremrykking i Finnmark ved Tanaelva, og Lyngenlinjen ble derfor aldri satt på prøve. Etter andre verdenskrig overtok det norske forsvaret dette forsvarsverket. Tanken var den samme: Å stanse en eventuell sovjetisk fremrykking her, etter å ha oppgitt Finnmark. En første plan, vedtatt i 1951, om å bygge flere fort i samme område, ble skrinlagt. Forsvaret bygde likevel på Lyngenlinjen med nye anlegg, særlig i Skibotndalen. Videre utbygging av en forsvarslinje i dette området ble vedtatt så sent som i 1981, og iverksatt i form av Frøylinjen.» (Som jeg heller ikke har kjent direkte til).

Bygdnes kunne generelt ha vært pedagogisk (han har jo lærerbakgrunn) og forklart nærmere for oss enkle HT-lesere hva så vel Lyngen – som Frøylinjen sto, og står, for. Nå virker det omtrent som om han utelukkende henvender seg til forsvarsfolk og –politikere som ikke har noen som helst tilknytning til Rødt eller til kommunisme i det hele tatt. Dermed blir det total skivebom for harstadpolitikeren, som sitter i fylkestinget (ennå for Troms og Finnmark fylkeskommune), og dessuten har påtatt seg en uoffisiell birolle som forsvarsanytiker for det nordligste Norge.

Skal vi kalle hans faglige utlegning for «Frodelinjen»? Denne linjen synes imidlertid å se helt bort fra arvtakeren til sovjetkommunismen, nemlig Putin-politikken, og dennes verbale angrep (og heldigvis ikke noe verre – hittil!) på vårt land og våre forsvarsallierte.

Det er ikke Arktis som er farlig for folk flest i Nord-Norge og Norge generelt, men partiet Rødt, med Frode Bygdnes i front (og vi som trodde at Rød Front var «død og begravet» for 50 år siden!) som innbilt fredsdue. Dette på bekostning av en troverdig og betryggende forsvars- og sikkerhetspolitikk her nordom Polarsirkelen og i resten av vårt langstrakte land. Et sådant offer kan verken vi eller våre etterkommere leve med – bokstavelig talt. Så la oss i trygg forvissning om de forannevnte forsikringer gå inn i 2024, med «nye» Finnmark og ditto Troms fylke!