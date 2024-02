Stor ros til gruppa «Levende Sentrum» som har gjort en viktig og god jobb med alternative forslag til løsning for Kollektivknutepunkt. De alternative løsningene har et helt annet fokus på folkeliv og trivsel mot sjøkanten. «Levende sentrum» lanserer området som et attraktivt park-preget område med åpen tilgang til havet og det nye byområdet utenfor Alti.

Utfordringen nå er: Er dette mulig – samtidig som dette viktige tiltaket har fått navnet «Kollektivknutepunkt» – eller sagt enda tydeligere – «Trafikk-knutepunkt»- der fokus har vært på det som ruller på fire hjul? Derfor har finansieringen hørt hjemme i «Harstadpakken» der det er fire parter som betaler regninga: Staten, Troms Fylke, Harstad kommune – og bilistene?

Så er det sånn at hele parkeringsområdet utenfor «Rutebilstasjonen» og nåværende bussoppstilling, tidligere av kommunen har vært lansert som et nytt parkområde. Hvor befinner dette prosjektet seg i den helhetlige planleggingen av sentrum? Burde ikke dette området, med de mulighetene som det innebærer være med i en plan for utvikling av dette området.

Løsninga for området som er omtalt som «Kollektivknutepunkt» må uansett være ei god løsning for de mange reisende med hurtigbåt og hurtigrute. Hurtigruteturister kan nok gå noen hundre meter til bussene som de skal fraktes videre med – ofte tre-fire busser samtidig. Men med hurtigbåten til/fra Tromsø reiser mange som skal til/fra UNN og som også av andre grunner har fysiske handikap. De må hentes på kaiområdet-ofte av taxi. Jeg er usikker på om de forslagene som foreligger (også fra «Levende sentrum») nok ivaretar slike behov.

Spørsmålet er – har et litt for ensidig fokus på «Trafikk-knutepunkt» vært skadelig dersom målet faktisk må være å skape et uteområde mot sjøen som først og fremst preges av tobeinte som søker rolige og trivelige uteaktiviteter i grønne områder? Dersom vi mener at fokus på en helt annen måte må være slik alternativene til «Levende Sentrum» viser, vil nok det beste være å restarte hele prosessen. I så fall må nok tiltaket ut av «Harstad-pakken» og finansieres ensidig av Harstad kommune. Såpass realistisk tror jeg vi må være. Og da må vi eventuelt også være villig til å tømme litt ut av kommunekassa.

Gruppa «Levende sentrum» har løftet fram et perspektiv som jeg mener i altfor sterk grad har blitt borte i letingen etter trafikkløsninger – biler og busser. I det videre arbeidet må fokus rettes mot det som kan utvikle sentrum og nærområdet til sjøen til et attraktivt og trivelig tilholdssted for byens tobeinte i alle aldre.