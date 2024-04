Skrevet av: Kurt Stormo – fungerende leder Kystsamene.

Huset på Havet i Grovfjord ble 16. mars benyttet til dialogsamtale mellom kvenske stortingsrepresentant Tom Einar Karlsen og sametingsråd Runar Myrnes Balto om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport med fokus på lokal forsoning.

Fornorskningen

Her møttes Sametingsråd Runar Myrnes Balto fra markebygda Evenes og Tom Einar Karlsen født og oppvokst i Harstad med kvenske besteforeldre i Lakselv, Porsanger kommune. Det var bred enighet om at samene og kvenene hadde gjennomgått en sterk fornorskningsprosess. Balto og Karlsen fastslo at den tidlige befolkningen i Troms og Nordkalotten tilhører det «Tre Stammers Møte» hvor kvener, samer og nordmenn over tid har møttes og levd i respekt for hverandre. Og da blir spørsmålet hvordan skal nå i moderne tid kunne møtes og forsone oss med hverandre etter en lang tid med offentlig fornorskning? Forsoningen må bygge på at den samiske og den kvenske kulturen skal leve videre i tillegg til den norske kulturen. Her påpeker Myrnes Balto at de kvenske interesser ikke må drukne i de samiske interesser hvor de store konfliktlinjer dreier seg om arealer til vindmøller og rettigheter både til land og hav. Juridiske spørsmål om slike rettigheter kan medføre større konflikter.

Dialogsamtalen

Samtalen kom etter hvert inn på det lokale perspektivet hvor Tom Einar Karlsen mente det har vært vanskelig å definere den kvenske kulturen i forhold til samisk kultur som eksempelvis har tydelige symboler som kofteklær og samisk språk. Runar Myrnes Balto hadde klare definisjoner på sin markesamiske bakgrunn i Evenes med kombinasjoner mellom reindrift, jordbruk og fiske. Men denne levemåten har endret seg.

Deltakelse fra salen

Fra salen ble det hevdet at spørsmålet fremover blir hvordan vi i dag kan bygge videre på den gamle samiske og kvenske kulturen hvor vi benyttet oss av tilgjengelige ressurser. En mulighet kan ligge i en nødvendig omlegging til en mer fremtidig miljøvennlig livsstil. Og da må vi ta lærdom fra de eldre som måtte benytte seg av de naturgitte ressurser. Forsoningen kan løses lokalt hvor vi i Grovfjord har kommet godt på veg med markering av Samefolkets dag, Kvendagen og Tre Stammers Møte.

Videre ble det fra salen hevdet at vår kulturelle arv har vært tuftet på norske definisjoner. De eldre nå må stå frem og videreformidle De Tre Stammers kulturer!

Dagens ungdom

Det ble konkludert med at fornorskningsprosessen har medført traumer hvor eksempelvis barn av samer og kvener på internatskolene ikke fikk benytte seg av hjertespråket sitt. Dagens ungdom kan vanskelig identifisere seg med denne offerrollen. Men vi har alle grunn til å være stolte dagens kulturelle arenaer i Grovfjord med samisk, kvensk og norsk innhold.