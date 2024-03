Av: Leif Nilsen

Det er disputt i kommunestyret om det skal bygges nybygg på to eller tre etasjer på Bergsodden sykehjem.

Det bør ikke være tvil! Bygg tre etasjer, men gjør to etasjer klar for bruk og la den tredje etasje stå som reserve. Den kan innredes ferdig når behovet for sykehjemsplasser presser seg fram.

Det behovet vil komme nokså raskt når den store 1946-årgangen trenger plass. Året etter krigen ble det født nesten 20.000 flere barn i Norge enn i et normalår på den tiden.