Av: Oda og Ragnhild

Nytt år, nye muligheter. Er du en av mange som starter det nye året med nyttårsforsetter for en sunnere livsstil? Mål om å trene mer, spise sunt og gå ned i vekt. Mange går hardt ut med restriktive dietter, sukkerstopp og overdreven trening. Hvor lenge klarer man å opprettholde disse rigide endringene før man faller tilbake til gamle vaner?

Målene og ambisjonene er ofte for strabasiøse i forhold til hva som er realistisk å følge over tid. De fleste klarer å gå ned i vekt ved å følge en streng diett, telle kalorier og trene mye i en periode før de vender tilbake til gamle vaner. Vekten øker igjen og man føler seg mislykket, såkalt jojo-slanking.

Forsøk heller å sette deg konkrete og realistiske mål, med utgangspunkt i der du er i dag for å få til varige endringer. Små endringer og delmål vil på sikt gi resultater! For å nå målene dine er det viktig å lage en konkret plan på hvordan du skal nå målene og hva motivasjonen din er. Har du noensinne blitt motivert av å kutte ut mat du elsker i lange perioder? Det har ikke vi. Fokuser heller på hva du vil legge til fremfor hva du skal kutte ut.

Dersom målet er å spise mindre usunn mat, kan nyttårsforsettet være å spise to mer frukt og grønnsaker om dagen. Da er det viktig å være bevisst på at frukt og grønnsaker er tilgjengelig i stedet for søtsaker. Husk at mat og vaner du trives med er de du vil klare å opprettholde over tid. Opplevelse av mestring vil øke motivasjon og drivkraft til å fortsette med de nye vanene, og vil øke sannsynligheten for at du får til en langvarig livsstilsendring.

En sunn livsstil innebærer blant annet et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, nok søvn, mindre stress og gode relasjoner. For personer med overvekt og fedme er det anbefalt å gå ned 5 -10 prosent av kroppsvekten for å redusere risiko for livsstilssykdommer.

De norske kostrådene har som mål å bedre folkehelsen og forebygge risiko for sykdommer. Kort oppsummert er kostrådene å «ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker». Gode hjelpemiddel i butikken for å velge sunnere alternativer er Nøkkelhullet og Brødskalaen.

Regelmessige og godt sammensatte måltider bestående av fiber, protein og sunt fett gir en langvarig metthetsfølelse. Dette finner vi i grønnsaker, frukt, bær, belgvekster, grove kornprodukter, nøtter, fisk, melkeprodukter, fugl, egg og magert kjøtt. Et slikt kosthold gjør det lettere å ta gode valg i hverdagen og reduserer småspising av næringsfattig mat.

Et kosthold er ikke sunt hvis det skaper stress, negative følelser og påvirker ditt sosiale liv. Alt med måte! En runddans av ja/nei- mat og alt eller ingenting-tankegang gir sjeldent gode helseutfall. Hvetebakst skal gi glede, ikke skam og dårlig samvittighet. Matglede er viktig i en livsstilsendringsprosess. Det skal være rom for kos og du trenger ikke sulte deg ned i vekt. Husk at det er de kostholds-, aktivitetsendringene og/eller vektreduksjonen du klarer å opprettholde som gir langvarige resultater for helsen.

For en langvarig vektreduksjon vil filosofien «spis mindre, tren mer» som regel ikke fungere. Det er ofte ikke mangel på kunnskap, viljestyrke eller latskap som gjør det vanskelig å gå ned i vekt eller opprettholde vektreduksjon. Mat er mer enn energi og næringsstoffer. Hvordan vi har det påvirker hva vi velger å spise. Mat kan være en håndteringsstrategi for hendelser i fortiden og vonde følelser. Å bli bevisst på følelsesstyrt spising og få bearbeidet utløsende faktorer vil for mange lette veien til varige endringer.

Livsstilsendring kan være vanskelig å gjøre alene. Mange trenger støtte for å opprettholde motivasjon når det ikke går som planlagt eller vekten stagnerer. Denne heiagjengen kan bestå av både familie, venner og helsepersonell. Harstad kommune har et bredt tilbud for de som ønsker støtte til livsstilsendring. Dette kan være fastlege, helsesykepleier, klinisk ernæringsfysiolog på helsestasjon og frisklivssentralen. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud med en rekke tilbud innenfor livsstilsendring. Du kan ta kontakt med frisklivssentralen på eget initiativ for individuelle samtaler og gruppetilbud.

For personer med alvorlig fedme (KMI over 35kg/m² med tilleggssykdom eller KMI over 40 kg/m²) kan fastlege henvise til Overvektspoliklinikken på sykehuset for ytterlige hjelp med livsstilsendring og vektreduksjon. Her møter du et tverrfaglig team bestående av erfarne sykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, lege og psykiatrisk sykepleier.

Vi håper 2024 blir året hvor du klarer å jobbe målrettet mot dine mål og ser resultater av endringene. Lykke til!