Av: Lisbet Simonsen og Karstein Ove Nilsen

En hall med lengde på 157 meter, bredde 46 meter og høyde 47 meter, et fotavtrykk på ca. 7.200 m² og ca. 340.000 kubikk.

Brunosten som alle husker fra Seljestadfjæra som hadde en høyde på 28 meter og et fotavtrykk på 4.200 m², vil ny dokkhall bli nesten tre ganger så stor.

Brunosten lå ca. 300 meter lenger nord for byen, hvor ny dokkhall skal ligge nesten midt i byen vår. Bare et steinkast fra gågaten, torget og Generalhagen. Solen og utsikten blir ikke fraværende kun for de nærmeste naboen, men store deler av byen også. Det er selvsagt ikke vanskelig å forstå ledelsen i HSI / Hamek som argumenterer for sin virksomhet og bedre arbeidsforhold. Vi har ingenting imot at ny dokkhall bygges utenfor byen vår, på et egnet industriområde. Men, hvor er vi som nærmeste naboer oppe i dette? Vi lever våre liv her, og her er vårt bomiljø, våre arbeidsplasser.

Hva kan vi forvente oss? Vi nærmest «flytter» inn i den nye dokkhallen, med våre hjem og arbeidsplasser. Vi vil knapt kunne se åpen himmel, det vi vil se er en 47 meter høy vegg. Dette kan og burde ikke være lov midt i byen vår. Og, hvem i Harstad kommune og av de styrende politikerne har kompetanse, mot og kraft til å tale vår sak. Nei, vi har ingen lobbyister og gode talsmenn. Vi ser selvsagt at de som applauderer og roper ja, bruker argumentet arbeidsplasser for alt det er verdt. Er byen tjent med nok en koloss midt i sentrum, denne gangen større en noensinne?

Hva om markedet svikter, som med Brunosten. Da vil det stå en ny «Brunost» tre ganger så stor midt i byen vår. Men alt skal jo være stort og høyt i Harstad sentrum og langs sjøkanten, koste hva koste vil. Den enes død den andres brød, heter det.

Vi kommende naboer til ny dokkhall har også krav på å bli hørt, og for å gjenta; Vi lever og arbeider her, vi har våre hjem her. Er det rettferdig at boligeierne skal bære de tap som påføres deres eiendommer for at en bedrift trenger ny infrastruktur og fordi en dokk tilfeldigvis ligger der den ligger i dag? Fullstendig malplassert midt i byen som skal være «Attraktiv hele livet».

Vi bare spør!