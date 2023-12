Skrevet av John Inge Mikalsen med glimt i øyet

Det er ingen tvil om at sjefen for Statens Vegvesen er fra Narvik, og kanskje en gang har fått juling når han var på festartur til Harstad.

Uansett hvor du har vært på tur, det være seg sørover i landet, Lofoten, nordover til Tromsø, eller på nordnorsk ferie nede i Bottenviken i Sverige, så er veien hjemover skiltet til Narvik, aldri til Harstad. Det står alltid Narvik og hvor mange kilometer det er igjen dit.

Men nå synes jeg han narvikingen i Statens Vegvesen har trådd over streken. Hvis nå folk har klart å finne veien til Harstad, selv om all skilting peker mot Narvik, da skal de altså allikevel få en sjanse til å angre seg. I siste rundkjøringa før Harstad sentrum, 200 meter før byskillet, 200 meter før du kommer inn i Storgata og ser ned mot Harstad sentrum, der har han faen meg fått opp et skilt med rød farge, som viser at hvis du bare tar en 180 grader i rundkjøringa, så kommer du til Narvik.