Offentlige anskaffelser – fritt for kunnskapsbasert konkurranse?

meninger

I denne avisen sto det på trykk 7. desember (8. desember i papirutgaven. Red.anm.) at Bergseng skole skal bli det første miljøbygget i kommunen. Allerede i overskriften innvier man leserne i kommunal uvitenhet. Ap, Sp, KrF og V har presset igjennom et vedtak i Harstad, som åpenbart er basert på ensidig feilaktig informasjon. Vårt hovedbudskap til de som tar beslutninger om anskaffelse av offentlige bygg ikke hindrer fri og kunnskapsbasert konkurranse, like mye som for kvalitet, økonomi og andre ytelser gjelder dette også for miljøegenskaper. På den måten viser politikere at man anerkjenner byggenæringens kompetanse, og evnet til å levere miljøambisiøse bygg for fremtiden. Gjør man det kan landsdelens byggevareindustri bidra i konkurransen, og ikke bli tilsidesatt som følge av monopolisering og påvirkning fra en sterk trelobby.

Når vi møter politikere i Nord-Norge får vi gehør og forståelse for at vi synes kunnskapsbasert og åpen konkurranse om byggeoppdragene er bra, Derfor er vi ekstra skuffet overvedtaket om at Bergseng Skole skal bygges i massivtre. Det er rett og slett opprørende å høre påstanden fra enkelte politikere om at massivtre er mye mer miljøvennlig enn andre byggematerialer, man kan jo unders på hvor dette komme fra. I landsdelen vår er det færre og færre byggevareprodusenter som klarer seg i konkurransen, vi er seriøse, innovative og har ordnede arbeidsforhold med tariffavtaler og så videre. Vi bidrar også i det grønne skiftet, og er minst like miljøvennlige som massivtre og andre byggematerialer. Når offentlige byggherrer som Harstad kommune, ikke etterspør et miljøregnskap eller vitenskapelig dokumentasjon, men sluker en selgers usanne argumenter rått, blir det ikke enkelt for oss som er igjen i Nordnorsk byggevareindustri.

Element NOR sysselsetter litt over 70 årsverk, har mange gode lokale samarbeidspartnere som samlet skaper opp mot 200 årsverk. De lokale ringvirkningene er udiskutabelt svært positivt ift. bosetting og verdiskapning i landsdelen, også i Harstadregionen. Alternativet slik Harstad nå legger opp til, med import av massivtre fra utlandet, er å hive penger ut av landsdelen, gjøre det vanskelig å drive industri i landsdelen. Skatteinntektene til kommunene kommer, om man vil eller ikke, i hovedsak fra regionalt næringsliv og fra arbeidstakere som bor i kommunene. Massivtreprodusenten i Østerrike og Baltikum blir kanskje glad for beslutningen Harstad kommune har tatt, men ringvirkningene for regionen uteblir. Det er ikke engang teoretisk mulig at massivtreet til Bergseng skole kunne kommer fra skogene i Troms og Finnmark, hele skognæringen i fylket omsetter for knappe 15 Mill nok/år. I troms er det 20 heltidsansatte i skogbruket. Harstad tilsidesetter her FNs bærekraftsmål nr. 8 og 12 når de hevder at å bygge i massivtre gjør kommunen miljøansvarlig Det eneste ansvarlige er å ta regional industri med på laget, slik at vi kan bidra med å finne de klimavennlige løsningene for Harstad kommune.

Vi kjenner godt til retorikken fra de såkalte Tre driverne, som finansieres av det offentlige og bruker mye tid og ressurser på å påvirke kommunale beslutningstakere. Jeg har selv gått massivtre-kurs for å lære retorikken som benyttes av tre driverne for å selge inn en dårligere og dyrere byggevare enn det kommunene kunne få om de skilte markedsføring fra faktakunnskap. Jeg tviler på at kommunen har utredet miljøegenskapene for nye Bergseng skole, jeg blir ikke overrasket dersom sannheten er at beslutningen er fattes etter påvirkning fra tredriverne og importørene av massivtre. Hvis kommunen hadde vært ekte engasjert i det beste for miljøet, og bestilt en såkalt livsløpsstudie (LCA) ville de sannsynligvis fått en rapport som hadde beskrevet at import av massivtre ikke er konkurransedyktig sammenlignet med lokalt tilvirkede betongelementer. Dette verken ift. økonomi, levealder, vedlikehold eller miljø. Men dette forutsetter selvfølgelig at man har en faglig og kunnskapsbasert tilnærming til ønsket om miljøriktige anskaffelser. For la oss være ærlige – vi bygger skoler og andre offentlige bygg med tanke om at de skal ha en funksjon i minst 50 år, helst mye lengre.

I FNs bærekraftsmål nr. 13 tar man til orde for å stoppe klimaendringene. Hvordan mener Harstad kommune at de etterlever dette med å sende hundrevis av trailere fra utlandet til Harstad med massivtreelementer? Har kommunen stilt krav om biodiesel og sjåfører på norske betingelser? Jeg bare spør.

Harstad kommune vil altså ikke benytte regional byggevareindustri. De vil ikke la oss nordnorske produsenter konkurrere. De ser kanskje ikke de lokale ringvirkningene, skatteinntektene og sysselsettingen som viktig nok. De er slik jeg ser det heller ikke interessert i frie, transparent og kunnskapsbasert konkurranse. Er dette lovlig? Harstad kommune har med dette vedtaket «diktert» bort regionalt næringsliv.

Skolebygg lider ofte under utilstrekkelig prioritering i vedlikeholdsbudsjettene, det er mye morsommere å vedta å bygge en ny skole enn å vedlikeholde de man har – slik er det bare. Med bakgrunn i dette blir det desto viktigere å bygge tilnærmet vedlikeholdsfritt fremover. Lenger sør i landet har man flere grelle eksempler på at «moderne trebygg» har fått omfattende råteskader bare få år etter overtakelse. Jeg tipper Harstad kommune ikke er forelagt disse erfaringene fra de aktuelle kommunene.

I FNs bærekraftsmål nr. 17 omtales behovet for samarbeid for å få ned utslippene og redde vår felles klode. Element NOR samarbeider tett med UIT, Sintef og andre kompetansemiljø, i tillegg til landsdelens mange entreprenører og rådgivere, nettopp for å bygge mest mulig miljøvennlig og fremtidsrettet. Det er også bærekraftig i seg selv å bygge bygninger som kan endres i funksjon, og som derfor kan brukes av mange generasjoner fremover.

Burde man politianmelde rådgivere/Tre-driverne som farer med usannheter? Når våre folkevalgte politikere baserer sine beslutninger fra en økonomisk motivert aktør, snarere enn fagmiljøer og kunnskapsbasert analyse, er det på tide å si ifra!

Miljøvennlige bygger kun miljøvennlig, dersom det er gjennomført en kunnskapsbasert beslutningsprosess, der de beste løsningene for livsløpet er valgt. For å få dette til, må man stille krav til at hele byggevareindustrien bidrar med å finne de beste løsningene. Dette betyr at man inviterer alle byggevareprodusentene, entreprenørene og andre til dialog, og ikke lar en bransje ensidig diktere beslutningene basert på narrative. Videre må man gjennom de standarder som vi faktisk har, lage konkurransegrunnlag som vekter nettopp lavest mulig miljøbelastning og bærekraftige løsninger. Skal vi (iht. Bærekraftsmål nr. 17) bruke vår kollektive kompetanse til å bygge miljøbygg og fremtidsrettet, er diktering og ekskludering av regional industri ikke veien å gå.