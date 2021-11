Private barnehager er under angrep

meninger

Det kan få store konsekvenser for antall ansatte og kvaliteten i mange barnehager. Private barnehager over hele landet stengte onsdag forrige uke tidligere for å advare mot konsekvensene av dette kuttet.

Det er få ting som er viktigere for oss enn at barna våre har det bra der de oppholder seg. Uten de private barnehagene hadde vi aldri hatt full barnehagedekning i Norge. Det er derfor trist at halvparten av landets barnehager nå risikerer et kutt i sine bevilgninger. I en situasjon hvor en av tre barnehager allerede drifter i minus, vil dette kuttet trolig få konsekvenser for antall ansatte, kvaliteten, eller bety kroken på døra for noen barnehager.

Fremskrittspartiet fikk ved sist budsjettforhandling hindret et lignende kutt gjennom tøffe krav i til Høyre, Venstre og KrF, etter at Solberg-regjeringen foreslo et lignende kutt. Det nye røde flertallet på Stortinget virker dessverre enda mindre interessert i å stå opp for de private barnehagene eller de nesten 150 000 barna som går i disse barnehagene. Ap, Sp og SV ønsker å vedta kuttet.

Frp er stolte over at vi fikk til barnehageforliket i 2003. Samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager har vært Norges kanskje mest vellykkede velferdsreform de siste tjue årene.

Barnehageaksjonen: – Vi støtter dem fullt ut Foreldre som hentet sine barn i Furuberget Fus aktivitetsbarnehage onsdag virket å sympatisere med de ansattes aksjon.

Dessverre ser vi nå en skjerpet retorikk fra venstresiden, der det åpenbart er et mål å få slutt på privat barnehagedrift. I Oslo har det rødgrønne byrådet brukt nesten 600 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager for å gjøre de til kommunale enheter. Det er ikke kvaliteten på barnehagen eller barnas beste som er i fokus, men en ideologisk diskusjon om hvem som eier barnehagen.

Har du barn i en privat barnehage? Da er det på tide å våkne før dette kuttet blir vedtatt, og forsøke å påvirke der du kan.