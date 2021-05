Regjeringas smålige fergetiltak

meninger

Det er etablert mange svært kostbare tunneler gjennom fjell for at folk som bor på fastlandet skal komme seg raskere fram. Det må ingen betale ekstra for. Det går av fellesskapets penger. Vår fylkesveg går ikke gjennom fjell, men over hav. Hvorfor må man betale rådyrt når man skal over havet, men kjører gratis gjennom fjellet? Ferga er vår fylkesveg - og kostnadene med å reise med ferge kan for mange utgjøre ei månedslønn. Det er lett å forstå at øyene avfolkes.

Noen politikere ser heldigvis ut til å ha forstått problemene. SP, SV, AP og FrP på stortinget har gitt regjeringa beskjed om at fergeprisene skal halveres.

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti sitt svar på utfordringen har nå kommet. De vil redusere fergekostnadene med 10 prosent! Deretter lanserer de et forslag om at fergekostnadene skal ned med 50 prosent i 2025. Det "løftet" er lett å avlevere fordi Solbergregjeringa sannsynligvis slipper å realisere det. Allerede utpå høsten har vi i følge alle meningsmålinger ei ny regjering. Solbergregjeringa overlater kostnadene til ei slik ny regjering. Det er ikke akkurat noe å skryte av.

Regjeringas svar på utfordringen med altfor høye fergepriser er direkte smålig. Et kutt på 10 prosent vil knapt merkes. Utfordringene med fraflytting fra distrikt og øyer er langt større enn det Solberg-regjeringa klarer å bry seg med. Det går jo fint med fergene i oslofjordbassenget der nesten ingen bruker egen bil.

Så foreslår Høyre, KrF og Venstre nå å redusere inngangsprisen til autopass-ordninga fra 3700 kr til 3000 kr. Ja, vel. Men alle de som må reise daglig med ferge har allerede investert 3700 kr i autopass. Skal de få 700 kr tilbake utpå høsten en gang - samtidig som antall reiser de disponerer i ordninga reduseres tilsvarende?

Regjeringa har hatt alle muligheter til å lage ei betydelig billigere ordning - før ordninga ble innført. Hvorfor har de ikke gjort det? Svaret er nok enkelt: Solbergregjeringa har aldri hatt noe som helst fokus på å bedre situasjonen i distriktsnorge. Tvert imot! Denne regjeringa har helt systematisk gjennomført en sentraliseringspolitikk der alt må bli stadig mer effektivt og større. Tilbud ute i distriktene har systematisk blitt bygd ned.

Når lokale representanter for Høyre og Venstre nå står fram i media og skryter a regjeringas forslag om 10 prosent reduksjon på fergebilletter tenker jeg: At de våger! Det er ganske pinlig.