Nordområdepolitikk er ikke bare politikk for nordområdene, det er nasjonal politikk. Statlige arbeidsplasser i nordområdene er viktig for å hevde nasjonal suverenitet, og nedbygging av slike arbeidsplasser i nordområdene er etter vår mening feilslått.

Et stadig mer kampklart forsvar På tross av pandemien økte Forsvarets operative evne også i 2020. År for år blir den operative evnen bedre. År for år styrkes Norges militære beredskap.

Nav og grensejegerne er like viktige i nord - og vi trenger alle statlige arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser er et av få virkningsfulle verktøy for en regjering som ønsker en buffer mot sentralisering. En velferdsstat er avhengig av en sterk stat og statlig tilstedeværelse. Da må sentraliseringen stoppe, og det må startes oppbygging av statlige arbeidsplasser i nord. Dessverre har posisjonen lite nytt å bidra med. Under sittende regjering har sentraliseringen og forskjellene økt. Utviklingen forsterkes av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) som fører til ytterligere behov for å samle ressurser i sentrale strøk. Skal vi snu utviklingen, må ny politikk til.

USA truer Norges sikkerhet Med den nye militæravtalen gis USA nye og omfattende særrettigheter i Norge. Årsmøtet i Rødt Troms anser avtalen som en militærpolitisk og sikkerhetspolitisk skandale.

2020-årene må bli nordområdenes tiår. Den aller viktigste brikken er at vårt viktigste fredsprosjekt er å sikre trygghet i nord. Det gjør vi i praksis med å ta lederskap for verdiskapingen og sikre arbeid og tjenester til folk. Tilstedeværelse rett og slett - med full pakke - og en aktiv sikkerhets- og beredskapspolitikk!

Nordmenn står for mye av aktiviteten i nordområdene, og vi rår over store land- og sjøområder i Arktis. I disse områdene må vi ta hensyn til en lunefull og sårbar natur, ofte islagt, og der avstanden til nærmeste havn kan være lang. Vi må også her ta sikkerheten på alvor og ha tilstrekkelig beredskap for ulykker.

Sikkerhet og beredskap hviler blant annet på en forutsetning om et samarbeid mellom offentlige og private tjenester. Sentralisering er gift for dette samarbeidet. Da må vi ha en stat som ikke trekker seg unna - slik posisjonen praktiserer, og dette er en nasjonal sak i nord!

Vi må bygge statlige arbeidsplasser i nord, ikke bygge ned - dette er viktig for nasjonen!

