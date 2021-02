Bedre beredskap i nord med ny redningshelikopterbase i Troms

meninger

Det gjør at vi trenger en god beredskap som ivaretar tryggheten og sikkerheten til folk. I 1997 ble Fostervoll-utvalget satt ned. Mandatet til utvalget var å gå gjennom redningshelikopterberedskapen i Norge, og komme med forslag til forbedringer. Utvalget konkluderte med at det i Nord-Norge var et beredskapshull mellom redningshelikopterbasene i Bodø og på Banak, og at det måtte tettes.

Nå blir dette beredskapshullet endelig tettet. På fredag leverte regjeringen forslag til Stortinget om å opprette en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø fra neste år. Det vil være med å styrke beredskapen i nord betraktelig og gjøre det tryggere og sikrere for folk å ferdes, spesielt for fiskere langs kysten vår. «Dette er en svært god nyhet for landsdelen og for oss som fiskere» sa blant annet leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen etter at nyheten ble kjent. Den nye redningshelikopterbasen i Tromsø skal ha døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap, og allerede denne uken blir det klart hvem som skal være leverandør av helikoptrene.

Senterpartiets stortingsrepresentant i Troms, Sandra Borch klarte ikke å glede seg over nyheten om en ny redningshelikopterbase i nord. Nok en gang var det viktigste å finne punkter å være uenig i, fremfor å konstatere at det kommer en ny redningshelikopterbase på plass i nord som vil være med å styrke beredskapen og redde liv. Hun mener at den nye redningshelikopterbasen skulle ha blitt opprettet tidligere. Det er jeg ikke uenig i, men Fostervoll-utvalgets konklusjon kom i 1997 og Senterpartiet hadde muligheten forrige gang de satt i regjering til å gjøre noe med det. Det valgte de ikke å gjøre. Det er med Høyre i regjering at vi nå får dekket beredskapshullet mellom Bodø og Banak, og at vi får opprettet en ny redningshelikopterbase i Nord-Norge. Det er jeg glad for.

Beredskapen i nord har blitt bedre de siste årene. I tillegg til en ny redningshelikopterbase i Tromsø, etableres det ny brannskole i Tjeldsund som skal utdanne brann- og redningspersonell for hele landet, det kommer egen redningsskøyte med fast bemanning i Vardø, ny ambulansehelikopterbase i Kirkenes og Sea King-helikoptrene ved basene i Bodø og på Banak byttes ut med de nye SAR Queen helikoptre som har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær.

At Forsvaret øver og trener mer, og at det investeres i nye kampfly, ubåter, artilleri, overvåkningsfly, stridsvogner og mer personell, er også viktig for beredskapen i nord ved at vi får et Forsvar som reagerer hurtigere, er mer slagkraftig og har bedre utholdenhet.