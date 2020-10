Muligheter, grønn energi og folkehelse

meninger

Kari-Anne Opsal og Nina Dons Hansen gir positive signaler på at løpet ikke er kjørt. Espen Ludvigsen og Eivind Steene benytter anledningen til å utrykke bekymring for om vi kan finansiere oppgraderingen som isidrettene trenger etter at kino og bibliotek ble vedtatt. Som den fødte optimist ser jeg fire politikere fra forskjellige politiske parti som benytter anledningen til å engasjere seg i anleggsutbygging for idretten. Vi håper dette engasjementet er et uttrykk for at de ønsker å støtte idretten og finne en mulighet til å realisere anleggsutbygging. På den måten kan vi øyne håp om en framtid også for isidrettene. Alternativet blir at et overmodent prosjekt, som en av disse politikerne har uttrykt til undertegnede, råtner.

For at vi skal unngå dette må vi ha politikere som opptrer ryddig ovenfor idretten, jobber sammen med idretten og kommunen, sette av tilstrekkelige midler i framtidige budsjett og ha et framtidsrettet og stødig mål om at Harstad skal sitte i førersetet på anleggsbygging som er i tråd med idrettens prioriterte behov. Slike politikere håper vi trer fram og tar debatten om å høre på en samlet idrettsbevegelse når avgjørelsene skal stemmes fram.

10 år siden

1977 ble Kanebogen Stadion åpnet, og hurtigløpbanen ble flyttet fra Harstad Stadion. Allerede da begynte historien om kunstis på Kanebogen. For nøyaktig 10 år siden skulle endelig Harstad Skøyteklubb få realisert sine drømme om nytt anlegg. Flere hadde da jobbet utrettelig fra årtusenskiftet gjennom utallige frivillige arbeidstimer for at kunstis på Kanebogen skulle gi håp om en framtid for skøytesporten i Harstad og i Nord Norge. I forkant av kommunestyremøte hadde flere politikere utrykt sitt ønske om få kunstis på Kanebogen stadion realisert. Prosjektet var ferdig utredet og lå til politisk behandling. Stemningen blant oss med hjerte for skøytesporten var svært optimistisk. Når da tommelen pekte ned, mistet flere av ildsjelene motivasjonen til å kjempe videre. Kommunen hadde ikke råd til dette i 2010 og isidrettene måtte vente. Nøyaktig samme historie som Ludvik Fortun uttrykker sin bekymring for i sitt leserinnlegg 10 år etter.

Meninger: Isidrettene må vente? Isidrettene har all grunn til å føle seg forbigått?

Grønn energi skaper framtidsmuligheter

Det er behov for ny Kanebogen skole og det er behov for kunstis på Kanebogen stadion. Kanebogen skole blir mest sannsynlig prioritert som neste skoleoppgradering i Harstad. Denne skolen trenger oppvarming og med dagens teknologi, har vi nå en enestående mulighet til å kombinere denne oppvarmingen gjennom driften av et isanlegg. Før ny skole er etablert, er det fullt mulig å benytte denne varmen i eksisterende skolebygg. Varmeenergien som fjernes fra arealet der isflaten legges, benyttes i en «varmeflyttesentral» for å varme opp skolebygget med grønn energi. Siden «varmeflyttesentralen» fungerer på tilsvarende måte som en effektiv moderne varmepumpe, vil over 5000 m2 anleggsflate være mer enn tilstrekkelig for å varme opp hele skolebygget med en positiv energiutnyttelse hele året. Det betyr at potensialet ved å bygge et isanlegg som står ferdig ved siden av en ny barneskole vil kunne skape bedre folkehelse og økt bolyst med levering av grønn energi der helse og miljø er i hovedfokus. Kan dagens politikere la denne muligheten gå fra seg?

Har vi råd?

Så er dette anlegget angitt til å koste 30-35 millioner kroner og her ligger det flere forutsetninger i Idrettsrådets rapport om Mulighetsstudien for Isanlegg. Store deler av denne summen dekkes av tippemidler og er i et slikt anleggsperspektiv ikke den største økonomiske bekymringen til politikere eller kommuneadministrasjon. Over en 30 årsperiode vil normalt driftskostnader overstige byggekostnader. Driftskostnadene i et utendørs isanlegg er strømforbruk tilknyttet kunstisanlegget. Flere plasser i Norge og flere utredninger dokumenterer at disse utgiftene kan gi en positiv energi så lenge varmen kan utnyttes gjennom salg til nærliggende bygningsmasser. Her leveres varme til skolebygget og kommunen kan dermed drifte kunstis ved oppvarming av skolebygget gjennom en svært energi økonomisk og fornuftig løsning.

Ventetiden er over

Hva produserer idretten hvert år av tjenester i Harstad? Jfr. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2020-2030, produserer idretten tjenester for 60 millioner kroner, tilsvarende 119 årsverk!

Idretten i Harstad har jobbet i 5 år med Idrettsbyen Harstad. Dette arbeidet er nå dypt forankret i nærmere 60 idrettslag som gir mangfoldet og variasjonen i idrettstilbudet vi tar for gitt i Harstad. Samtlige idrettslag var invitert med i kartleggingen og gav av sin fritid for at nettopp dette anleggsinitiativet ville gi håp om at blant annet turn, kampsport og isidrettene skulle få det gjennombruddet de trenger. Nettopp derfor har prioriteringen fra idretten vært krystallklar og enstemmig de siste 3 årene. Politikerne har en enestående mulighet til å gi tilbake til de frivillige som har jobbet målrettet for å realisere sine behov. Denne enestående muligheten ligger åpen som en følge av at idretten har lyttet på rådene fra politikerne om å bli enige. Vi ber nå politikerne lytte til idretten og bli enige om å støtte opp om Harstads største frivillige innsats for helse, bolyst og fellesskap, og sørge for at ventetiden er over.