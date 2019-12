Jule- og nyttårshilsen fra lakseoppdretterne

meninger

Hilderkleiva: Lysene fra fôringsflåta til Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm på lokasjonen Hilderkleiva ved nordspissen av Kveøya lyser i nattemørket. På nytt skal Bygdesundet og Kvæfjorden forurenses. Lokasjonen som har ligget brakk siden høsten 2012 fikk nye merder på plass i sommer, - og deretter i raskt tempo lakseyngelen som mates, vokser og driter i to år før den slaktes. Mengden avføring som laksen tilfører Bygdesundet vil etterhvert tilsvare urenset kloakk fra en by på 50-60.000 mennesker!

I perioden 2010-2012 ble det produsert en generasjon laks på lokasjon Hilderkleiva. Resipientundersøkelsen utført av Akvplan-niva i 2012 konkluderte med at miljøet i Bygdesundet ble negativt påvirket av kun denne ene generasjon lakseproduksjon. I sitt tilsvar til rapporten vedgikk også Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm at Hilderkleiva ikke er en bra lokasjon for lakseoppdrett. Videre ble det sagt at alternative lokasjoner ville bli vurdert før eventuelt nytt utsett av yngel (ref deres brev av 23/10-12). Og her er vi likevel i 2019, - merdene er på plass igjen og fulle av lakseyngel!

Det er sterkt beklagelig at lakseoppdretterne så enkelt skal kunne prioritere egen vinning på bekostning av miljøet i fjorden. De ansvarlige selskaper er meget godt kjente med Bygdesundets dårlige beskaffenhet som oppdrettslokasjon (bl.a. fordi fjordarmen er en terskelfjord), men velger likevel den enkleste vei til max fortjeneste uten hensyntaking til omgivelsene. Kun skit/ekskrementer, spillfôr (fôr som laksen ikke spiser), medisinrester samt uberegnelige luseplager er hva fjordmiljøet, villfisken, øvrige brukere av havet og kommunen får tilbake.

Bygdesundet fra nordenden av Kveøya til innerst i fjordbotn har i år, i motsetning til mange tidligere år, vært en meget gavmild fiskefjord, rik på torsk og sei. Etter at fôringa startet ved Hilderkleiva på ettersommeren viste det seg imidlertid at sei fanget helt inne i Gårasjyen var fulle av fôrpellets. Fisk av dårlig kvalitet er det ingen som vil ha på matbordet! Min påstand er derfor at endringene i fangstmengde og kvalitet har en direkte årsaksammenheng med oppdrettsanlegget ved Hilderkleiva, - oppdrettsanlegget ødelegger Bygdesundet og Kvæfjorden som fiskefjord! Oppdrettslokasjonen Hilderkleiva bør trekkes tilbake! Hilderkleiva er ikke bærekraftig fordi den forurenser en flott fjord og bidrar til forurensing av et helt fjordsystem, - den ødelegge det maritime miljøet i Kvæfjord, og tilfredsstiller heller ikke fiskeri – og sjømatminister Nesviks krav om bærekraftige lokasjoner. En slik konsesjon burde kommunen kunne trekke tilbake!

Godfjorden

Eidsfjord Sjøfarm AS har startet forarbeidet med målsetting om etablering av to nye lakseoppdrett i Godfjorden ved Gapøya, Kvæfjord. Anleggene planlegges etablert på vestsida av Gapøya, altså på Sortlandssida av grensen mot Kvæfjord.

Gapøya er naturreservat, - noe som skulle tilsi at et oppdrettsanlegg i området ikke kan tillates. Et oppdrettsanlegg forurenser miljøet i havet og omgivelsene ved tilførsel av store mengder fôr, støy, trafikk og skjemmende anlegg. Det vurderes derfor som unaturlig og lovstridig å plassere et oppdrettsanlegg i fjæresteinene av naturreservatet.

NEI til ødeleggelse av viktige gytefelt og oppvekstområder

Godfjorden har alltid vært en meget god fiskeplass for fastboende og andre fra Kvæfjord og omegn. Fjorden er en særs viktig gyte- og oppvekstområde for minst 10 fiskeslag. Som mange andre steder har erfart, vil det bli en varslet katastrofe for fiskebestanden i Godfjord og tilstøtende områder dersom det tillates oppdrett i fjorden. Godfjorden grenser også mot Andfjorden som er en av Norges viktigste og beste gyte-, oppvekst- og fiskeområder for kveite og andre fiskeslag. Denne kunnskapen alene burde være grunn god nok til å bruke føre-var prinsippet ifm tildeling av nye oppdrettskonsesjoner i området og sier NEI. Med nye anlegg øker også faren for sykdomsspredning, - ref det nyelige ILA-utbryddet ved Sandsøya, Harstad.

NEI til videre ran av kysten vår

Gullesfjorden og Kveøya er allerede tett belagt med lakseoppdrett. Kvæfjord har 19 godkjente akvakulturområder som tilsammen beslaglegger meget store havområder. I tillegg er det oppdrettsanlegg både i Kasfjorden, ved Grytøya og i Toppsundet. Grensen for det stilletiende ran som kystens befolkning har blitt utsatt for er forlengst nådd.

Politikere, - si STOPP!

I 2015 sa politikerne i Kvæfjord et enstemmig og rungende NEI til et omsøkt oppdrettsanlegg planlagt på østsida av Gapøya (Kvæfjordsida). La oss håpe at også politikerne i Sortland står støtt, tar ansvar for miljø og trivsel fremfor klingende mynt, og viser seg like så framsynte og fornuftige når det eventuelt skal stemmes over nye anlegg i Godfjorden.