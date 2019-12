Kan en kommune bli for liten?

meninger

Selve valget var på svært mange måter et verdivalg, penger eller miljø. Dersom en går til Harstads nabokommune, Skånland, viser valget og derpå følgende verdivalg; rent hav og ren fisk, eller forurenset hav og mye nærmest uspiselig fisk.

Det er altså oppdrettsnæringen jeg snakker om. Når naboer, venner, familiemedlemmer osv. skal sitte rundt samme bord og forhandle, kan det gi seg mildt sagt uheldige utslag.

Når «noen» har fortalt ordføreren at det å drive ei rein næring vil gå ut over arbeidsplasser, bør det ringe noen bjeller for noen og enhver. Når det blir fortalt at disse ansatte sine barn er tunga på vektskåla i forhold til åpne eller stengte barnehager og skoler i kommunen, bør det ringe i de samme bjellene. Kan «noen» fortelle ordføreren og andre politikere at ei rein næring også skaper arbeidsplasser?

Og bare for å presisere: Næringen er stor og skal være en del av framtida, men ikke slik den drives i dag. Lukkede anlegg må være både målet og kravet, så fort som mulig!

Vei

Når det gjelder ordfører Helene Berg Nilsen sin bekymring for en bit av kommunens mange dårlige veier, ligger en mulig løsning nærmere enn hun kanskje aner. Kommunens egne oppdrettsselskaper bør selvfølgelig stå for finansieringen, så får man sikkert en lokal entreprenør til å utføre jobben. Genialt og kortreist, og ikke mer enn man både kan forvente og forlange – kommunens velvillighet overfor næringen bør betales tilbake. Kanskje kan «Lakseveien» være et høvelig navn? «Bedringens vei»? Tja. Til nå er det vel «Minste motstands vei» man i all hovedsak har fulgt. Når den lille «ja-kommunen» i 2020 slås sammen med Tjeldsund, blir den ikke mye større. Svaret på spørsmålet vil da fortsatt være: Ja, det er fullt mulig, og høyst sannsynlig. En kommune kan være for liten – bevisene ligger der, som ringer i hav, og ikke minst i Skånland.

Virkeligheten

Med dødelige luseplager i Astafjord og Vågsfjord, genetisk ødeleggelse av den anadrome villfisken, store sykdomsutbrudd i Sør-Troms, uspiselig villfisk, bør man kunne forvente at politikerne tar større miljøansvar. Det som nå er i ferd med å skje dokumenterer langt på vei det stadig økende fokus som er satt på det mildt sagt uheldige forholdet utviklet mellom oppdrettsnæringen og det politiske nivået. Sannsynligvis er det flere i Skånland kommunestyre som burde trått til side i enkelte avstemninger pga. inhabilitet når det gjelder relasjoner. Eller tar jeg helt feil?