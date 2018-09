Sparebank 1 Nord-Norge i utakt med sin egen landsdel

meninger

LESERINNLEGG:

SpareBank 1 Nord-Norge inviterer publikum til gratiskonserten «Glød» i Harstad 22. september. Her opptrer artistene Sigrid, Kari Bremnes, Sondre Justad samt Marcus & Martinus. Banken har delt ut 20 000 gratisbilletter til arrangementet, fordelt på 2 konserter. Man vil på denne måten takke alle som brenner for landsdelen og lokalmiljøet sitt.

Til tross for at både byen Harstad og landsdelen for øvrig har meget sterk kompetanse når det gjelder event- og konsertproduksjon, velger banken å engasjere det Oslo-baserte eventbyrået Gyro til å produsere begivenheten.

Bankens kommunikasjonssjef har uttalt til media at man ikke kan finne lokale bedrifter eller organisasjoner som kan levere det et så stort arrangement krever.

– De sender sørover et uheldig signal Harstad-produsent Anders Eriksson, som lager arrangementer både nasjonalt og internasjonalt, bruker ofte nordnorsk kompetanse som han mener absolutt holder mål.

Det er overraskende og svært uheldig at en aktør som SpareBank 1 Nord-Norge sender signaler til resten av landet om at Nord-Norge mangler kompetanse til å produsere et slikt arrangement. Det finnes en rekke næringsdrivende, bedrifter og festivaler i Nord-Norge med betydende nasjonal og internasjonal erfaring på området.

Landsdelen har flere profilerte internasjonale festivaler, og det gjennomføres hvert år en rekke større arrangementer i kategorien opplevelsesbasert kommunikasjon - med regionale aktører i sentrale roller. Det er vanskelig å forstå at Sparebank 1 Nord-Norge med sitt store nettverk innen kunst og kultur ikke kan oppnå kontakt med relevant, regional kompetanse.

Mange peker på kreative næringer og opplevelsesbasert reiseliv som viktige satsingsområder i framtidens arbeidsmarked. Derfor er denne saken spesielt viktig for de av LO’s medlemmer som jobber i disse sektorene. LO samarbeider med Sparebank 1-gruppen om organisasjonens fordelsprogram LO Favør, som tilbyr både forsikringer og boliglån til LOs medlemmer.

På den bakgrunn finner vi det riktig å påpeke at vi på vegne av våre medlemmer anbefaler at Sparebank 1 Nord-Norge i framtiden lever opp til sine egne utsagn om et glødende engasjement for Nord-Norge. Og at man da bidrar til å holde takten sammen med landsdelens fagmiljøer også på dette området.