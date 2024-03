Siden det i november ble kjent at Sophie Elise Isachsen (29) venter barn, har hun delt flittig om graviditeten.

Kjæresten Vegard Jørstad (31) har holdt en lav profil hittil, men i en ny episode av podkasten «Sophie Elise - snart mamma» på Podme, åpner han opp om forholdet og graviditeten.

I januar avslørte Isachsen at de venter en liten gutt. Termin er i april.

Møttes på Nettby

Det var i mai 2023 hun avslørte at hun hadde blitt sammen med ungdomskjæresten sin. Om hvordan de møttes, sier Vegard i episoden:

– Vi begynte å holde på en stund da du var ekstremt offentlig med det bildet. Men jeg har jo kjent deg i mange år, sier han.

De avslører at de ble kjent på Nettby da de var 14 og 15 år gamle.

– Jeg skrev til deg, sier Sophie Elise.

I episoden forteller de at de så møttes på et busstopp i nærheten av Vegards hjem, og dro hjem til ham.

– Og da tok jeg jomfrudommen din. Og nå gir du meg et barn, sier hun.

Sophie Elise og kjæresten Vegard. Foto: Privat

De var sammen litt før det ble slutt, forteller hun i episoden og legger til at de likevel har hatt kontakt i mange år før de ble sammen på nytt.

For tiden bor paret i Trondheim, men planen er å flytte til Oslo etter hvert - sammen med sønnen.

Aborten

Influenceren har vært åpen om at hun i fjor sommer gikk gjennom en spontanabort før hun ble gravid for andre gang. I podkastepisoden åpner hun opp om at de var i ekstase da de fant ut at hun var gravid første gang, selv om graviditeten var uplanlagt og de ikke hadde rukket å bli kjærester ennå.

Vegard sier at han husker godt denne perioden.

– Da kollapset jeg ganske hardt på arbeid. Jeg gråt meg i hjel. Jeg har aldri dratt så fort til Oslo før. Det var den tyngste dagen i livet mitt, sier han i episoden.

Sophie Elise forteller at de begynte å prøve på nytt igjen med en gang, og at de ble gravide på nytt etter to måneder.

Sophie Elise Isachsen lanserte nylig podkasten «Sophie Elise - snart mamma» på Podme. Foto: Podme

Paret avslører også at de ikke ønsker å dele bilder av babyens ansikt i sosiale medier.

– At han er anonymisert, synes jeg bare er helt fint. Jeg har ikke noe behov for at han er der ute, sier Vegard.

Går i parterapi

De tipser også om å gå til parterapi når man er gravid.

– Det gjør vi. Det hjelper, sier hun i podkastepisoden.

Sophie Elise hadde frem til i juni i fjor podkast sammen med Fetisha Williams. Sophie Elise trakk seg plutselig fra podkasten, som fortsatte med Williams alene, og senere med andre gjester.

I «Sophie Elise - snart mamma» skal Sophie Elise utforske utfordrende, morsomme og alvorlige temaer gjennom øynene til en ung kvinne som snart skal bli mor, skriver Podme om podkasten.

