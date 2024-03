Selv om været satte sitt preg på arrangementet, var stemningen stor blant de som hadde møtt frem på bylørdag og vinterfest i Generalhagen.

Trollmannen Tryll fasinerte de unge, som han alltid gjør. Han inviterte alle opp på scenen, under tak, i snøværet. Der ble det stemning både for liten og for stor.

Også Bjørnis var til stede, noe de unge likte svært godt.