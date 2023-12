Hun er ei av de kuleste og mest anerkjente damene i bransjen. Hun spilte på sitt første album helt tilbake i 1969, og har siden preget den norske musikkscenen i en hel kvinnealder og vel så det. Hun har samarbeidet med det meste som kan krype og gå av celebre musikere her til lands, og har også opptrådt som gjestemusiker til en haug kjente musikere i USA.

Soloskivene hennes har vært lovpriset av norsk musikkpresse, hun har innkassert Spellemannprisen og hun nyter stor respekt i så vel country- som rockmiljøet i kongeriket. Hennes ferske EP er dessuten glimrende. Dagens gjest er den evig aktuelle og selveste Claudia Scott.

I episoden sveiper vi innom en drøss med tema, fundert og formulert fra en artist som har vært gjennom platebransjen og showbiz i over femti år. Vi får høre om hvordan hun som lita jente ble hektet på gitarspilling og skiver som hele tiden ble kjøpt inn i barndomshjemmet i England. Claudia snakker også om sykepleierutdannelsen sin, om sine lengre opphold i USA, og endringene bransjen har vært gjennom siden hun selv entret den.

Hun er heller ikke redd for å si hva hun mener om alt fra sosiale medier til formatering og spillelister på radio, at ikke alt har blitt bedre, og hvor flaut det kan være å markedsføre seg selv, men at det er en dyd av nødvendighet slik verden har blitt. Som hun sier: «Jeg skulle lønske at jobben min kun besto av å skrive låter og øve, og at det av og til var en pauseknapp for internett og SoMe, at folk av og til ble tvunget til å gjøre noe annet».

Også snakker vi selvsagt masse om henne musikalske referanser og bakgrunn, fra å gå på klubber i England under punken, og til å henge med noen av de beste musikerne i Nashville, og selvsagt om hvor genialt The Rolling Stones, «Let it Bleed» og «Gimme Shelter» er, og hvordan låten «smyger seg intravenøst inn i sjelen».

Og det aller kuleste: Hun forteller hvor heldig hun er som har et publikum som vil høre på det hun lager, at musikk er selve livet.

Brian Jones døde forresten i 1969 (vi var usikre på årstallet i episoden). Og her er lydopptaket vi snakker om, der vokalsporene fra «Gimme Shelter» er separert, og der vi hører Merry Claytons ville og utenomjordiske vokalbidrag.

